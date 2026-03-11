Acesse sua conta
Mutirão para cirurgias eletivas é realizado em Salvador; veja como se inscrever

Ação é destinada para homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:25

Hospital Municipal do Homem, no Mont Serrat
Hospital Municipal do Homem, no Mont Serrat Crédito: Gil Santos/CORREIO

O Hospital Municipal do Homem (HMH) realiza, neste mês, um mutirão de cirurgias eletivas com 50 fichas ofertadas às segundas, quartas, quintas e sextas. A unidade fica no Monte Serrat, em Salvador.

Ação começa às 8h e é destinada para homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos, com indicação cirúrgica para: histerectomia (retirada de mioma); colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula); correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

O atendimento é realizado por ordem de chegada. O mutirão, que começou em novembro de 2025, foi pensado para reduzir as filas de espera.

“Hoje, o paciente sabe que vai chegar e ser acolhido em um setor específico no ambulatório, com 50 vagas para que eles fiquem acomodados, sentados e sendo tratados com dignidade. A demanda tem sido grande, nós fazemos 20 cirurgias aos sábados e 20 aos domingos. Já na terça e quinta, nós temos feito de 12 a 15 cirurgias por noite”, contabilizou o médico e diretor técnico do HMH, André Luiz Araújo

Nos finais de semana, as cirurgias começam por volta das 7h. As agendadas, nas terças e quintas, têm início a partir das 19h.

