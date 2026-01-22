CRIME

VÍDEO: condenado por matar mulher, Sérgio Nahas foi preso após ser identificado por câmeras em Praia do Forte

Sistema de reconhecimento facial da SSP apontou empresário enquanto ele circulava por área turística no litoral norte da Bahia

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:58

Sérgio Nahas Crédito: Reprodução

Imagens do sistema de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) mostram o momento em que o empresário Sérgio Nahas foi identificado por câmeras de reconhecimento facial enquanto circulava por Praia do Forte, um dos destinos turísticos mais frequentados do litoral norte do estado. O vídeo, registrado em área de grande fluxo de pessoas, foi fundamental para a localização do condenado, que estava foragido da Justiça de São Paulo e acabou preso.

No registro, Nahas aparece caminhando tranquilamente pela vila turística, em meio a moradores e visitantes. As imagens foram captadas por equipamentos integrados à malha de videomonitoramento inteligente da SSP, instalada em pontos estratégicos da região.

Como funciona o reconhecimento facial

O sistema utilizado pela Secretaria da Segurança Pública cruza imagens captadas em tempo real com bancos de dados oficiais que reúnem fotos de pessoas procuradas pela Justiça. Quando há compatibilidade entre o rosto filmado e um cadastro ativo, um alerta é emitido automaticamente para as forças de segurança.

No caso de Sérgio Nahas, o reconhecimento ocorreu porque o nome e a imagem dele já constavam nos sistemas policiais após a expedição do mandado de prisão. A identificação positiva gerou um aviso imediato, que foi repassado às equipes da Polícia Militar responsáveis pelo policiamento da área.

Após receberem a informação, policiais militares se deslocaram até o local onde o empresário estava hospedado. Ele ocupava um apartamento de alto padrão em um condomínio na região de Praia do Forte. Segundo a PM, a abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência por parte do condenado.

Durante a ação, os policiais apreenderam um carro da marca Audi, três aparelhos celulares, cartões de crédito e 13 pinos de cocaína que estavam em posse de Nahas. Todo o material foi apresentado à autoridade policial. Nahas está sob custódia e deve ser transferido para cumprimento da pena em São Paulo.

Crime e condenação

Sérgio Nahas foi condenado pelo assassinato da esposa, Fernanda Orfali, ocorrido em setembro de 2002, no apartamento onde o casal vivia, no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Fernanda tinha 28 anos e estava casada havia cerca de seis meses quando foi morta por disparo de arma de fogo.

Segundo a acusação, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Durante o confronto, Fernanda teria tentado se proteger e se trancado no closet do apartamento, mas Nahas arrombou a porta e efetuou dois disparos. O primeiro tiro atingiu a região próxima à coluna vertebral e alcançou o coração da vítima, causando a morte. O segundo disparo saiu pela janela do imóvel.

Desde o início do processo, a defesa sustentou a versão de que Fernanda teria cometido suicídio. No entanto, laudos periciais descartaram essa hipótese. A Polícia Técnico-Científica não encontrou resíduos de pólvora nas mãos da vítima, o que enfraqueceu a tese apresentada.