Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: condenado por matar mulher, Sérgio Nahas foi preso após ser identificado por câmeras em Praia do Forte

Sistema de reconhecimento facial da SSP apontou empresário enquanto ele circulava por área turística no litoral norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:58

Sérgio Nahas
Sérgio Nahas Crédito: Reprodução

Imagens do sistema de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) mostram o momento em que o empresário Sérgio Nahas foi identificado por câmeras de reconhecimento facial enquanto circulava por Praia do Forte, um dos destinos turísticos mais frequentados do litoral norte do estado. O vídeo, registrado em área de grande fluxo de pessoas, foi fundamental para a localização do condenado, que estava foragido da Justiça de São Paulo e acabou preso.

No registro, Nahas aparece caminhando tranquilamente pela vila turística, em meio a moradores e visitantes. As imagens foram captadas por equipamentos integrados à malha de videomonitoramento inteligente da SSP, instalada em pontos estratégicos da região.

Como funciona o reconhecimento facial

O sistema utilizado pela Secretaria da Segurança Pública cruza imagens captadas em tempo real com bancos de dados oficiais que reúnem fotos de pessoas procuradas pela Justiça. Quando há compatibilidade entre o rosto filmado e um cadastro ativo, um alerta é emitido automaticamente para as forças de segurança.

No caso de Sérgio Nahas, o reconhecimento ocorreu porque o nome e a imagem dele já constavam nos sistemas policiais após a expedição do mandado de prisão. A identificação positiva gerou um aviso imediato, que foi repassado às equipes da Polícia Militar responsáveis pelo policiamento da área.

Sérgio Nahas foi condenado por matar a mulher, Fernanda Orfali

Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali e Sérgio Nahas por Reprodução
Sérgio Nahas por Reprodução
Fernanda Orfali por Reprodução
Fernanda Orfali por Reprodução
Sérgio Nahas por Reprodução
1 de 11
Sérgio Nahas por Reprodução

Após receberem a informação, policiais militares se deslocaram até o local onde o empresário estava hospedado. Ele ocupava um apartamento de alto padrão em um condomínio na região de Praia do Forte. Segundo a PM, a abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência por parte do condenado.

Durante a ação, os policiais apreenderam um carro da marca Audi, três aparelhos celulares, cartões de crédito e 13 pinos de cocaína que estavam em posse de Nahas. Todo o material foi apresentado à autoridade policial.  Nahas está sob custódia e deve ser transferido para cumprimento da pena em São Paulo.

Leia mais

Imagem - Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos

Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos

Imagem - Preso em Praia do Forte, Sérgio Nahas forjou suicídio da esposa após matá-la em closet; relembre crime

Preso em Praia do Forte, Sérgio Nahas forjou suicídio da esposa após matá-la em closet; relembre crime

Imagem - Caso Sérgio Nahas: empresário condenado por matar esposa é preso na Praia do Forte 23 anos após crime

Caso Sérgio Nahas: empresário condenado por matar esposa é preso na Praia do Forte 23 anos após crime

Crime e condenação

Sérgio Nahas foi condenado pelo assassinato da esposa, Fernanda Orfali, ocorrido em setembro de 2002, no apartamento onde o casal vivia, no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Fernanda tinha 28 anos e estava casada havia cerca de seis meses quando foi morta por disparo de arma de fogo.

Segundo a acusação, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Durante o confronto, Fernanda teria tentado se proteger e se trancado no closet do apartamento, mas Nahas arrombou a porta e efetuou dois disparos. O primeiro tiro atingiu a região próxima à coluna vertebral e alcançou o coração da vítima, causando a morte. O segundo disparo saiu pela janela do imóvel.

Desde o início do processo, a defesa sustentou a versão de que Fernanda teria cometido suicídio. No entanto, laudos periciais descartaram essa hipótese. A Polícia Técnico-Científica não encontrou resíduos de pólvora nas mãos da vítima, o que enfraqueceu a tese apresentada.

As investigações também apontaram indícios de alteração da cena do crime antes da chegada da perícia. Um dos elementos citados foi a presença de pólvora em uma camisa pertencente a Nahas, localizada embaixo da cama do casal, o que reforçou a acusação de homicídio.

Tags:

Sérgio Nahas

Mais recentes

Imagem - Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+

Bahia é o 2° estado com mais mortes de pessoas LGBTQIA+
Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
Imagem - Morre uma das crianças que inalou fumaça em incêndio na Bahia

Morre uma das crianças que inalou fumaça em incêndio na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos
01

Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026
03

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas
04

Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas