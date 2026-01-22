LUTO

Morre uma das crianças que inalou fumaça em incêndio na Bahia

Menino estava internado na UTI depois de inalar fumaça; outra criança segue hospitalizada

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:52

João Lucas Ferreira Bispo Crédito: Reprodução

Uma das crianças resgatadas após um incêndio em uma residência em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, morreu nesta quarta-feira (21). João Lucas Ferreira Bispo, de 4 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde que inalou fumaça durante o ocorrido. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (22).

O outro menino que inalou fumaça, Lorenzo Ferreira Brito, permanece hospitalizado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

O incêndio foi registrado no dia 12 de janeiro, em uma casa situada na Avenida Bogotá, no bairro Jurema. Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao imóvel e iniciaram de forma imediata o combate às chamas, além das buscas no interior da residência, que estava completamente tomada pela fumaça.

“A baixa visibilidade e o ambiente comprometido aumentavam os riscos da ocorrência, exigindo rapidez e técnica por parte das equipes”, informou a corporação, em nota.

Durante a varredura, os bombeiros localizaram as crianças em um dos quartos do imóvel e realizaram o resgate. Após serem retiradas do local, elas foram encaminhadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por levá-las para atendimento médico especializado.