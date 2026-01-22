Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:06
Um homem identificado como Gilvan dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi preso na tarde de terça-feira (21), em Conceição do Jacuípe, suspeito de envolvimento no assassinato da empresária Yasmin Novais Nogueira, de 30 anos, encontrada morta no início do mês.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na casa onde morava e, no momento da abordagem, já estaria se organizando para deixar a cidade, o que levantou a suspeita de tentativa de fuga.
Gilvan era funcionário da vítima e trabalhava na copiadora de propriedade dela, em Conceição do Jacuípe. O corpo da empresária foi encontrado no início deste mês, em uma área da zona rural de Coração de Maria.
Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria
No dia 30 de dezembro, Gilvan teria acompanhado Yasmin até o Terminal Rodoviário de Feira de Santana, de onde ela seguiu viagem para Fortaleza, no Ceará, para passar o réveillon. Já no dia 5 de janeiro, data em que retornou da viagem, ele novamente teria buscado a empresária na rodoviária.
Ainda de acordo com a polícia, após esse último encontro, Yasmin não foi mais vista com vida. O corpo foi localizado no mesmo dia do retorno da viagem, em uma área afastada de Coração de Maria.
A Polícia Civil também apura a informação de que o suspeito teria levado objetos da residência da vítima após o assassinato. A principal hipótese é de que o homicídio tenha sido motivado por interesse financeiro.