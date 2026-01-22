Acesse sua conta
Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Homem teria planejado o crime e foi detido quando se preparava para fugir

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:06

Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria
Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Gilvan dos Santos Barbosa, de 25 anos, foi preso na tarde de terça-feira (21), em Conceição do Jacuípe, suspeito de envolvimento no assassinato da empresária Yasmin Novais Nogueira, de 30 anos, encontrada morta no início do mês.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na casa onde morava e, no momento da abordagem, já estaria se organizando para deixar a cidade, o que levantou a suspeita de tentativa de fuga.

Gilvan era funcionário da vítima e trabalhava na copiadora de propriedade dela, em Conceição do Jacuípe. O corpo da empresária foi encontrado no início deste mês, em uma área da zona rural de Coração de Maria.

No dia 30 de dezembro, Gilvan teria acompanhado Yasmin até o Terminal Rodoviário de Feira de Santana, de onde ela seguiu viagem para Fortaleza, no Ceará, para passar o réveillon. Já no dia 5 de janeiro, data em que retornou da viagem, ele novamente teria buscado a empresária na rodoviária.

Ainda de acordo com a polícia, após esse último encontro, Yasmin não foi mais vista com vida. O corpo foi localizado no mesmo dia do retorno da viagem, em uma área afastada de Coração de Maria.

A Polícia Civil também apura a informação de que o suspeito teria levado objetos da residência da vítima após o assassinato. A principal hipótese é de que o homicídio tenha sido motivado por interesse financeiro.

