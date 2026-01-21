Acesse sua conta
Homem é preso por agredir e ameaçar ex-companheira na Bahia

Vítima possuía uma medida protetiva de urgência em vigor contra o investigado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:13

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso na cidade de Itaberaba, no interior da Bahia, suspeito de agredir e ameaçar de morte a ex-companheira, de 42 anos, no bairro de Caititu. A vítima já havia solicitado à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito em razão de agressões anteriores. Ele foi detido nesta terça-feira (20).

De acordo com as investigações, a Justiça havia concedido uma medida protetiva de urgência, que foi violada e descumprida pelo agressor. Segundo a polícia, o homem teria desferido chutes, feito ameaças de morte e utilizado uma barra de ferro durante as agressões, além de ferir a vítima com um golpe de faca.

Equipes da Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba localizaram o suspeito em sua residência, onde ele estava com a atual companheira. Ambos foram conduzidos à unidade policial, e a mulher foi liberada após prestar depoimento. Após o cumprimento do mandado, o agressor foi submetido aos exames de praxe e permanece à disposição do Poder Judiciário.

