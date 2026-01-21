INTERIOR DO ESTADO

Jovem denuncia agressão por homofobia em bar na Bahia

Ativista acionou o Ministério Público para apurar o caso

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:41

Ativista acionou o Ministério Público após denúncia do rapaz Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A ativista e primeira vereadora suplente pelo PSOL-BA, Manuella Tyler, acionou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta terça-feira (20) para investigar um caso de agressão física que teria sido motivado por homofobia. Um jovem relatou ter sido agredido enquanto estava em um estabelecimento comercial no município de Juazeiro, na região norte do estado.



Segundo o relato da vítima, a agressão teria sido praticada por dois homens e motivada por homofobia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o jovem afirmou ter sido vítima de agressões físicas e humilhações morais dentro de um bar conhecido como “Rio Caldo”, localizado na região central da cidade, na noite da última segunda-feira (19).

“Fui agredido, fui humilhado, por pura homofobia. Foram duas pessoas, dois contra um”, lamentou o jovem, que aparece nas imagens com os lábios feridos e a camisa rasgada.

No pedido encaminhado ao MP-BA, Manuella solicitou a instauração de uma Notícia de Fato, a identificação e responsabilização dos agressores, a requisição de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, a oitiva da vítima e de testemunhas, além da verificação das medidas de segurança e dos protocolos de combate à discriminação adotados pelo local. “Não se trata de um episódio isolado. É um ataque que fere a dignidade de toda a comunidade LGBTQIA+ e exige uma resposta firme do Estado”, afirmou.

Procurado pelo CORREIO, o responsável pelo estabelecimento comercial negou que a confusão tenha sido motivada por discriminação relacionada à sexualidade da vítima. Ele alegou que o episódio teve início quando o jovem, que estaria embriagado, teria tentado acessar o banheiro feminino do local enquanto uma mulher o utilizava. Segundo o proprietário, dois homens que acompanhavam a mulher na mesa teriam se incomodado com a situação.

A Polícia Militar informou que foi acionada pelo dono do bar e, em nota, afirmou que atendeu a uma denúncia de agressão física na Orla 1, no Centro de Juazeiro. “No local, a suposta vítima relatou ter sido agredida por dois indivíduos após uma discussão. No momento da chegada dos policiais, os suspeitos já haviam deixado o local, e não havia testemunhas para confirmar a autoria ou a dinâmica do fato”, informou a corporação.

A equipe da 73ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prestou apoio à vítima e orientou sobre o registro da ocorrência na delegacia. A Polícia Civil foi procurada, mas informou apenas que não localizou o registro do caso.