Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas

As escolhas feitas agora ganham peso especial e mostram onde vale insistir, ajustar ou simplesmente deixar ir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 22 de janeiro, pede mais atenção ao que é concreto. Pequenas decisões, especialmente ligadas a dinheiro, rotina e relações próximas, têm efeito direto no seu bem-estar e nos próximos passos. Não é um dia de pressa, e sim de consciência. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Controlar gastos faz diferença maior do que parece e ajuda a criar uma sensação real de segurança. No trabalho, sua eficiência chama atenção, mas evite sobrecarregar o corpo além do limite.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Touro: Evite se envolver em assuntos que não pediram sua ajuda, especialmente em família. Cuidar do emocional hoje é tão importante quanto resolver pendências práticas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Gêmeos: O dia favorece comunicação e visibilidade, principalmente em projetos profissionais. Só tome cuidado para não deixar questões familiares em segundo plano.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Atividades físicas ajudam a equilibrar emoções e clarear a mente. Em casa, aceitar mudanças pode trazer aprendizados inesperados e positivos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Leão: Mudanças no trabalho exigem flexibilidade, mesmo que tirem você da zona de conforto. Ouvir mais a família ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Virgem: Atenção aos detalhes financeiros evita dores de cabeça futuras. O dia pede mais gentileza consigo e menos cobrança por resultados imediatos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Ajustes na rotina profissional ajudam a recuperar o foco. No lado pessoal, conversas mal organizadas podem gerar estresse evitável.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Escorpião: Responsabilidades maiores surgem, mas você dá conta se respeitar seus próprios limites. Emoções profundas pedem espaço para serem compreendidas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Sagitário: Resolver conflitos com maturidade traz mais leveza ao ambiente de trabalho. Em casa, mudanças exigem paciência e diálogo aberto.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: O foco aumenta e ajuda a lidar com desafios competitivos. No ambiente familiar, atitudes simples fortalecem vínculos importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Aquário: Uma boa notícia financeira melhora o humor e renova a motivação. Sua postura profissional inspira outras pessoas mais do que você imagina.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Peixes: O dia alterna entre foco e dispersão, então respeite seu próprio ritmo. Conversas familiares pedem empatia e menos rigidez de opinião.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

