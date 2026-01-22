Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00
Hoje, dia 22 de janeiro, pede mais atenção ao que é concreto. Pequenas decisões, especialmente ligadas a dinheiro, rotina e relações próximas, têm efeito direto no seu bem-estar e nos próximos passos. Não é um dia de pressa, e sim de consciência. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Controlar gastos faz diferença maior do que parece e ajuda a criar uma sensação real de segurança. No trabalho, sua eficiência chama atenção, mas evite sobrecarregar o corpo além do limite.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 4
Touro: Evite se envolver em assuntos que não pediram sua ajuda, especialmente em família. Cuidar do emocional hoje é tão importante quanto resolver pendências práticas.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Gêmeos: O dia favorece comunicação e visibilidade, principalmente em projetos profissionais. Só tome cuidado para não deixar questões familiares em segundo plano.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 22
Câncer: Atividades físicas ajudam a equilibrar emoções e clarear a mente. Em casa, aceitar mudanças pode trazer aprendizados inesperados e positivos.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Leão: Mudanças no trabalho exigem flexibilidade, mesmo que tirem você da zona de conforto. Ouvir mais a família ajuda a evitar desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Virgem: Atenção aos detalhes financeiros evita dores de cabeça futuras. O dia pede mais gentileza consigo e menos cobrança por resultados imediatos.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Libra: Ajustes na rotina profissional ajudam a recuperar o foco. No lado pessoal, conversas mal organizadas podem gerar estresse evitável.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Escorpião: Responsabilidades maiores surgem, mas você dá conta se respeitar seus próprios limites. Emoções profundas pedem espaço para serem compreendidas.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 9
Sagitário: Resolver conflitos com maturidade traz mais leveza ao ambiente de trabalho. Em casa, mudanças exigem paciência e diálogo aberto.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7
Capricórnio: O foco aumenta e ajuda a lidar com desafios competitivos. No ambiente familiar, atitudes simples fortalecem vínculos importantes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
Aquário: Uma boa notícia financeira melhora o humor e renova a motivação. Sua postura profissional inspira outras pessoas mais do que você imagina.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 8
Peixes: O dia alterna entre foco e dispersão, então respeite seu próprio ritmo. Conversas familiares pedem empatia e menos rigidez de opinião.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 9