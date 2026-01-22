ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de janeiro): os signos recebem sinais claros das estrelas

As escolhas feitas agora ganham peso especial e mostram onde vale insistir, ajustar ou simplesmente deixar ir

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 22 de janeiro, pede mais atenção ao que é concreto. Pequenas decisões, especialmente ligadas a dinheiro, rotina e relações próximas, têm efeito direto no seu bem-estar e nos próximos passos. Não é um dia de pressa, e sim de consciência. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Controlar gastos faz diferença maior do que parece e ajuda a criar uma sensação real de segurança. No trabalho, sua eficiência chama atenção, mas evite sobrecarregar o corpo além do limite.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

Touro: Evite se envolver em assuntos que não pediram sua ajuda, especialmente em família. Cuidar do emocional hoje é tão importante quanto resolver pendências práticas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Gêmeos: O dia favorece comunicação e visibilidade, principalmente em projetos profissionais. Só tome cuidado para não deixar questões familiares em segundo plano.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Câncer: Atividades físicas ajudam a equilibrar emoções e clarear a mente. Em casa, aceitar mudanças pode trazer aprendizados inesperados e positivos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Leão: Mudanças no trabalho exigem flexibilidade, mesmo que tirem você da zona de conforto. Ouvir mais a família ajuda a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Virgem: Atenção aos detalhes financeiros evita dores de cabeça futuras. O dia pede mais gentileza consigo e menos cobrança por resultados imediatos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Ajustes na rotina profissional ajudam a recuperar o foco. No lado pessoal, conversas mal organizadas podem gerar estresse evitável.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Escorpião: Responsabilidades maiores surgem, mas você dá conta se respeitar seus próprios limites. Emoções profundas pedem espaço para serem compreendidas.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Sagitário: Resolver conflitos com maturidade traz mais leveza ao ambiente de trabalho. Em casa, mudanças exigem paciência e diálogo aberto.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Capricórnio: O foco aumenta e ajuda a lidar com desafios competitivos. No ambiente familiar, atitudes simples fortalecem vínculos importantes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

Aquário: Uma boa notícia financeira melhora o humor e renova a motivação. Sua postura profissional inspira outras pessoas mais do que você imagina.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Peixes: O dia alterna entre foco e dispersão, então respeite seu próprio ritmo. Conversas familiares pedem empatia e menos rigidez de opinião.

Cor da sorte: Laranja