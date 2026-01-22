Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo fala mais alto hoje (22 de janeiro) e entrega a resposta que muda decisões de Gêmeos, Virgem, Escorpião e Aquário

O dia traz respostas diretas, verdades desconfortáveis e decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje não é um dia sutil. A vida fala claro, corta ilusões e entrega respostas que muitos vinham adiando ouvir. Pode ser desconfortável no primeiro momento, mas é exatamente essa clareza que devolve poder, direção e integridade. Para alguns signos, 22 de janeiro marca o fim das desculpas e o início de escolhas mais conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

Imagem - O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)

O esforço silencioso é recompensado: 3 signos vivem um momento de virada nesta quarta-feira (21 de janeiro)

Imagem - Nada acontece por acaso hoje (21 de janeiro) e 3 signos percebem que o jogo vira a seu favor

Nada acontece por acaso hoje (21 de janeiro) e 3 signos percebem que o jogo vira a seu favor

Gêmeos: Uma informação chega e muda completamente sua percepção sobre uma situação. Depois disso, não dá mais para fingir que não sabe. A resposta é direta e pede atitude, não mais análise infinita. O dia cobra movimento e coragem para sair da estagnação.

Dica cósmica: Saber já é suficiente, agora é hora de agir.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: Hoje cai por terra uma narrativa que você vinha repetindo para si mesmo. A verdade mostra que mudanças são inevitáveis e, no fundo, desejadas. O momento pede honestidade radical consigo e disposição para transformar o que já não funciona.

Dica cósmica: A mudança assusta menos quando você assume o controle dela.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião: A resposta chega de forma clara e impossível de ignorar. Algo que estava reprimido finalmente ganha forma e exige posicionamento. O dia pede menos discurso e mais decisão prática sobre os rumos que você quer seguir.

Dica cósmica: Assumir autoridade sobre suas escolhas muda tudo.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Uma verdade sobre quem você é ou sobre como vem se mostrando vem à tona, possivelmente através de alguém próximo. Pode causar impacto, mas também liberta. Quando você para de suavizar sua essência para agradar, o progresso acontece rápido.

Dica cósmica: Ser fiel à própria perspectiva acelera a felicidade.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Indicações ao Oscar 2026: saiba que horas começa e onde assistir

Indicações ao Oscar 2026: saiba que horas começa e onde assistir
Imagem - Tarot desta quinta-feira (22 de janeiro) revela viradas no amor e decisões importantes para todos os signos

Tarot desta quinta-feira (22 de janeiro) revela viradas no amor e decisões importantes para todos os signos
Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve
02

Papel higiênico é coisa do passado: veja as soluções que vão estar em todos os banheiros em breve

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)
04

Virada profissional: 4 signos recebem 'sinal verde' do Universo para lucrar e brilhar hoje (21 de janeiro)