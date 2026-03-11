Acesse sua conta
João Raul termina tudo com Agrado após ‘traição’; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (11 de março)

No capítulo desta quarta, a relação do casal protagonista ficará estremecida após armação de Naiane

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:01

João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado'
João Raul e Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (11), o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) sofre mais uma turbulência após várias tentativas frustradas de Naiane (Isabelle Drummond), que tentava acabar com a relação do casal a todo custo.

O galã verá uma gravação do beijo entre Leandro (David Junior) e Agrado e rompe com a namorada, além de sofre um acidente. Ainda neste capítulo, Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni) vão ao hospital em que João Raul está. Já Janete (Leticia Spiller) e Eduarda (Gabz) apoiam Agrado, após o baque do término.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Wesley (Rick Yates) propõe empresariar Eduarda, e Luan (Lucas Wickhaus) comemora. Naiane se preocupa com o estado de João Raul. Agrado tem um sonho com Eduarda.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

