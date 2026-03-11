NOVELA DAS SETE

João Raul termina tudo com Agrado após ‘traição’; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (11 de março)

No capítulo desta quarta, a relação do casal protagonista ficará estremecida após armação de Naiane

No capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (11), o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) sofre mais uma turbulência após várias tentativas frustradas de Naiane (Isabelle Drummond), que tentava acabar com a relação do casal a todo custo.

O galã verá uma gravação do beijo entre Leandro (David Junior) e Agrado e rompe com a namorada, além de sofre um acidente. Ainda neste capítulo, Ronei (Thomás Aquino) e Walmir (Antonio Calloni) vão ao hospital em que João Raul está. Já Janete (Leticia Spiller) e Eduarda (Gabz) apoiam Agrado, após o baque do término.

Wesley (Rick Yates) propõe empresariar Eduarda, e Luan (Lucas Wickhaus) comemora. Naiane se preocupa com o estado de João Raul. Agrado tem um sonho com Eduarda.