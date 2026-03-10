Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:18
Naiane (Isabelle Drummond) não cansa de tramar contra Agrado (Isadora Cruz). O ódio e o despeito que a vilã sente pela mocinha, sobretudo após o relacionamento da protagonista com João Raul (Filipe Bragança), tem escalado níveis de vilania a cada capítulo.
Nesta terça-feira (10), Naiane, Ronei (Thomás Aquino) e Talita (Luellem de Castro) armam contra Agrado, eles reconhecem Leandro (David Junior) com o grupo empresarial de sua família. João Raul conversa com Walmir (Antonio Calloni).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Aconselhada por Zuzu (Zuleica Trindade), Janete (Leticia Spiller) decide dar uma chance ao romance com Palhares (Gabriel Godoy). Zeca (Luiz Henrique Nogueira) contrata Eduarda (Gabz) para uma temporada de apresentações em seu bar.
Cinara (Ramille) reage com despeito à união de Marcela (Isabelle Nassar) e Alaor (Marcos Caruso). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desconfia quando Zilá (Leandra Leal) e Naiane concluem que Leandro e Agrado estão tramando contra sua família. João Raul confronta Agrado sobre sua ligação com Leandro.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.