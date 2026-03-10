Acesse sua conta
Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)

Novela das sete tem ganhado novos contornos com vilania de Naiane

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:18

Naiane trama contra Agrado em 'Coração Acelerado'
Naiane trama contra Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globoplay

Naiane (Isabelle Drummond) não cansa de tramar contra Agrado (Isadora Cruz). O ódio e o despeito que a vilã sente pela mocinha, sobretudo após o relacionamento da protagonista com João Raul (Filipe Bragança), tem escalado níveis de vilania a cada capítulo.

Nesta terça-feira (10), Naiane, Ronei (Thomás Aquino) e Talita (Luellem de Castro) armam contra Agrado, eles reconhecem Leandro (David Junior) com o grupo empresarial de sua família. João Raul conversa com Walmir (Antonio Calloni).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Aconselhada por Zuzu (Zuleica Trindade), Janete (Leticia Spiller) decide dar uma chance ao romance com Palhares (Gabriel Godoy). Zeca (Luiz Henrique Nogueira) contrata Eduarda (Gabz) para uma temporada de apresentações em seu bar.

Cinara (Ramille) reage com despeito à união de Marcela (Isabelle Nassar) e Alaor (Marcos Caruso). Alaorzinho (Daniel de Oliveira) desconfia quando Zilá (Leandra Leal) e Naiane concluem que Leandro e Agrado estão tramando contra sua família. João Raul confronta Agrado sobre sua ligação com Leandro.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

