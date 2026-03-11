Acesse sua conta
Babu assume interesse em ex-participante do BBB 26 e descarta Chaiany: 'Fiquei enlouquecido'

Ator abriu o jogo sobre relação com Maxiane e revelou paixão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:38

Babu Santana abriu o jogo sobre relação com ex-sister
Babu Santana abriu o jogo sobre relação com ex-sister Crédito: Reprodução | Gshow

Eliminado do Big Brother Brasil 26 nesta terça-feira (10), Babu Santana abriu o coração durante o Bate-Papo, com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. O ator foi questionado pela apresentadora sobre sua relação com Maxiane, que chegou a ser uma de suas aliadas no jogo.

“Cara, no começo foi uma relação paternal, e depois eu falei assim: ‘não, cara, não é paternal’, aí a gente ficava fazendo piadocas [piadas] uns com os outros, mas na minha cabeça eram brincadeiras, e tudo mais, porque como eu expliquei no começo. Se eu trouxe muitas complicações na edição 20, e uma das complicações que eu tinha no 26 era no campo sentimental”, disse Babu.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Ele ainda revelou que ficou apaixonado pela ex-sister. “Fiquei arrependido no começo. Eu fiquei enlouquecido com a Maxiane , que mulher bonita. Porque eu fui falar que não tava procurando ninguém?”, comentou.

Maxiane (BBB 26)

Babu foi eliminado com 68,62% dos votos e se tornou o oitavo participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil. O brother enfrentava Milena e Chaiany no paredão da semana.

bbb 26 Babu Santana

