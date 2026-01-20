A ponte mais assustadora do mundo parece cenário de filme e já exigiu resgates dramáticos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:00
O recorde mundial de comprimento sobre a água pertence à Lake Pontchartrain Causeway, mas sua fama vai muito além da engenharia.
Localizada nos Estados Unidos, essa via de quase 38 quilômetros é o cenário frequente de resgates policiais dramáticos de pessoas que simplesmente travam ao volante.
A ponte liga as áreas de Metairie e Mandeville e testa o limite psicológico de qualquer motorista que ouse encarar sua extensão infinita.
Lake Pontchartrain Causeway, a ponte de 38km
Como o percurso leva de 30 a 45 minutos, o sentimento de vulnerabilidade cresce conforme a terra firme desaparece no retrovisor.
Essa ausência de solo visível gera um isolamento sufocante que desencadeia reações físicas imediatas, como tremores e sudorese excessiva.
Consequentemente, muitos motoristas precisam parar o veículo bruscamente, incapazes de continuar a jornada sozinhos pela imensidão azul.
Ademais, influenciadores e portais de notícias frequentemente classificam essa estrutura como a mais aterrorizante do mundo.
O clima instável da Louisiana contribui para essa percepção, já que chuvas fortes e névoa surgem sem aviso prévio.
Esses fatores externos, somados ao isolamento, criam uma atmosfera de tensão que poucos condutores conseguem ignorar durante o longo trajeto.
Para mitigar esses efeitos, a tecnologia de monitoramento de tráfego opera 24 horas por dia em toda a extensão da ponte.
As câmeras de alta definição permitem que a central de controle identifique veículos parados ou com comportamento errático instantaneamente.
Dessa forma, as equipes de emergência conseguem chegar ao local em poucos minutos para prestar o auxílio psicológico ou mecânico necessário.
Além do monitoramento, a introdução de novos acostamentos trouxe uma camada extra de proteção para o fluxo diário de veículos.
Em casos de surtos de fobia, os agentes assumem a liderança e escoltam o condutor em velocidade reduzida até o final do percurso.
Esse sistema de apoio garante que, apesar do medo, todos consigam completar a travessia com total segurança e integridade física.