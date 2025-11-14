VISTO

Quer tirar o Green Card? Veja dicas para aumentar suas chances de conseguir morar legalmente nos EUA

Advogado de imigração orienta estudantes brasileiros a preparar uma carreira estratégica com até cinco anos de antecedência para conquistar o Green Card por mérito

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Green Card Crédito: FreePik

Conquistar o sonho americano exige mais do que fluência em inglês e um bom diploma. Para o advogado especialista em imigração Murtaz Navsariwala, o planejamento para obter um Green Card deve começar ainda durante a faculdade, idealmente com até cinco anos de antecedência. O objetivo é estruturar uma carreira sólida, capaz de atender aos critérios exigidos pelos vistos mais competitivos, como o EB-2 NIW e o O-1.

“O processo imigratório não começa com o pedido do visto, começa com a construção de uma trajetória que comprove impacto e relevância profissional por meio de evidências públicas”, explica Murtaz. Ele recomenda que o preparo envolva escolhas estratégicas desde a graduação, como estágios bem direcionados, produção técnica, prêmios e até presença na mídia especializada.

Do basquete aos parques: como é morar nos Estados Unidos? 1 de 28

O especialista destaca cinco pilares fundamentais para quem deseja trabalhar legalmente nos Estados Unidos. O primeiro é escolher uma área com alta demanda no país, como engenharia, tecnologia, saúde, energia e finanças. O segundo envolve a construção de um histórico técnico robusto, com pesquisas, projetos e reconhecimentos profissionais. O terceiro pilar é o domínio do inglês técnico, que vai além da conversação comum e mostra domínio da linguagem da profissão.

Outro ponto essencial é consolidar uma presença pública que comprove autoridade. “Matérias publicadas em veículos confiáveis sobre o seu trabalho são fortes evidências de impacto, especialmente para vistos baseados em mérito”, reforça Murtaz. Por fim, o advogado recomenda buscar orientação profissional ainda na faculdade, para alinhar desde cedo o plano de carreira às exigências legais de imigração.

Com o aumento da rigidez nas regras do visto H-1B e o crescimento na concessão de Green Cards por mérito, brasileiros têm antecipado o planejamento da carreira para garantir vantagem competitiva. “Quem começa cedo constrói um caminho natural e legítimo até o Green Card, sem precisar montar uma narrativa às pressas”, completa o especialista.

Green Card 1 de 5