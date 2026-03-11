Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como Bianca Andrade transformou o BBB em estratégia e faturou R$ 400 milhões

Influenciadora conhecida como Boca Rosa contou que planejou campanha antes do reality e faturou milhões

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:10

Bianca Andrade revela estratégia usada no BBB que impulsionou vendas da marca Boca Rosa
Bianca Andrade revela estratégia usada no BBB que impulsionou vendas da marca Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, voltou a comentar sua participação no Big Brother Brasil 20 e revelou uma estratégia de marketing que ajudou a impulsionar as vendas de sua marca de maquiagem durante e após o reality. Segundo ela, a ação planejada antes do confinamento contribuiu para que a empresa faturasse mais de R$ 400 milhões, valor que supera em mais de 100 vezes o prêmio atual do Big Brother Brasil 26, de R$ 5,4 milhões.

A revelação foi feita nas redes sociais nesta quarta-feira (11), quando Bianca explicou que criou uma campanha específica para aproveitar a visibilidade do programa. A ideia envolvia looks monocromáticos usados nos dias de maior audiência do reality, especialmente aos domingos.

“Eu criei uma estratégia. Planejei uma campanha para a minha marca chamada Color. Todo domingo, que é o dia com maior audiência do programa, eu vestia uma roupa monocromática com uma cor forte”, contou.

Bianca Andrade

Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram
1 de 11
Bianca Andrade por Reprodução/Instagram

Antes de entrar na casa, a influenciadora já havia preparado um ensaio fotográfico com as mesmas roupas e maquiagens que utilizaria durante as votações ao vivo. Enquanto ela aparecia no programa, sua equipe publicava as imagens nas redes sociais no mesmo momento.

“Na hora exata do meu voto, o meu time subia a foto com a mesma roupa e maquiagem que eu estava usando no programa. Depois disso, o feed da minha marca ficava todo da mesma cor, mostrando os produtos que eu estava usando naquele momento”, explicou.

Outra tática adotada por Bianca dentro da casa foi se maquiar em locais movimentados, como a área externa ou a xepa. Segundo ela, a estratégia despertava curiosidade nos outros participantes e criava oportunidades para falar sobre os produtos.

“Ali eu conseguia explicar os diferenciais da maquiagem e isso alavancou muito as minhas vendas”, afirmou a empresária.

Mesmo envolvida em polêmicas durante a edição, incluindo uma discussão com Rafa Kalimann, Bianca Andrade transformou sua passagem pelo reality em uma das estratégias de marketing mais comentadas entre influenciadores e empreendedores digitais.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Ana Paula comemora saída de Babu e avisa rivais: ‘Não vamos deixar em paz’

BBB 26: Ana Paula comemora saída de Babu e avisa rivais: ‘Não vamos deixar em paz’

Imagem - Bella Longuinho posa seminua em ensaio sensual após transição de gênero e fala sobre autoconfiança

Bella Longuinho posa seminua em ensaio sensual após transição de gênero e fala sobre autoconfiança

Imagem - Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Tags:

Bianca Andrade

Mais recentes

Imagem - Sheuba e Tiago Souza celebram gravidez com anúncio emocionante

Sheuba e Tiago Souza celebram gravidez com anúncio emocionante
Imagem - Climão! Amigo de Ana Castela alfineta Virginia em publicação; saiba detalhes

Climão! Amigo de Ana Castela alfineta Virginia em publicação; saiba detalhes
Imagem - A cidade que surgiu de uma música e hoje tem 400 mil árvores e a catedral que parece uma nave espacial

A cidade que surgiu de uma música e hoje tem 400 mil árvores e a catedral que parece uma nave espacial

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
02

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)
03

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana