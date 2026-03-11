FATURAMENTO DE MILHÕES

Como Bianca Andrade transformou o BBB em estratégia e faturou R$ 400 milhões

Influenciadora conhecida como Boca Rosa contou que planejou campanha antes do reality e faturou milhões

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:10

Bianca Andrade revela estratégia usada no BBB que impulsionou vendas da marca Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, voltou a comentar sua participação no Big Brother Brasil 20 e revelou uma estratégia de marketing que ajudou a impulsionar as vendas de sua marca de maquiagem durante e após o reality. Segundo ela, a ação planejada antes do confinamento contribuiu para que a empresa faturasse mais de R$ 400 milhões, valor que supera em mais de 100 vezes o prêmio atual do Big Brother Brasil 26, de R$ 5,4 milhões.

A revelação foi feita nas redes sociais nesta quarta-feira (11), quando Bianca explicou que criou uma campanha específica para aproveitar a visibilidade do programa. A ideia envolvia looks monocromáticos usados nos dias de maior audiência do reality, especialmente aos domingos.

“Eu criei uma estratégia. Planejei uma campanha para a minha marca chamada Color. Todo domingo, que é o dia com maior audiência do programa, eu vestia uma roupa monocromática com uma cor forte”, contou.

Antes de entrar na casa, a influenciadora já havia preparado um ensaio fotográfico com as mesmas roupas e maquiagens que utilizaria durante as votações ao vivo. Enquanto ela aparecia no programa, sua equipe publicava as imagens nas redes sociais no mesmo momento.

“Na hora exata do meu voto, o meu time subia a foto com a mesma roupa e maquiagem que eu estava usando no programa. Depois disso, o feed da minha marca ficava todo da mesma cor, mostrando os produtos que eu estava usando naquele momento”, explicou.

Outra tática adotada por Bianca dentro da casa foi se maquiar em locais movimentados, como a área externa ou a xepa. Segundo ela, a estratégia despertava curiosidade nos outros participantes e criava oportunidades para falar sobre os produtos.

“Ali eu conseguia explicar os diferenciais da maquiagem e isso alavancou muito as minhas vendas”, afirmou a empresária.