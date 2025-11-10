DICAS

É louco por seriguela? Veja como cultivar a fruta em casa e garantir colheita o ano inteiro

Planta resistente se adapta ao clima quente da Bahia e dá frutos suculentos com cuidados simples

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 22:15

A seriguela é uma das frutas mais queridas dos baianos. Presente nas feiras e vendida em tabuleiros nas ruas, ela faz parte da memória afetiva de muita gente e ganha ainda mais espaço no verão. O que poucos sabem é que, além de saborosa, a fruta pode ser cultivada em casa com relativa facilidade, garantindo colheita fresca durante todo o ano.

A árvore é resistente, não exige muitos cuidados e se adapta muito bem ao clima quente da Bahia. Com sol pleno, solo bem nutrido e manutenção básica, a serigueleira cresce com copa vistosa e repleta de frutos alaranjados.

A espécie se desenvolve melhor em regiões de calor intenso, como o Nordeste. O ideal é preparar o solo com matéria orgânica antes do plantio. As covas devem ter cerca de 40 centímetros de profundidade e ficar a uma distância de 5 a 6 metros entre si. O cultivo por sementes exige paciência, já que a frutificação acontece apenas após 4 a 6 anos. Com mudas enxertadas, os frutos surgem em 2 ou 3 anos.

Cuidados e colheita

Nos primeiros meses, a irrigação deve ser frequente, mas sem excesso de água. A recomendação é adubar a planta ao menos uma vez por ano e monitorar pragas como as cochonilhas. Podas periódicas também ajudam a manter a copa saudável. A colheita acontece, em geral, entre outubro e janeiro, quando as árvores ficam carregadas de frutos adocicados, ricos em vitaminas A, B e C, além de ferro e cálcio. A fruta pode ser consumida in natura ou usada em sucos, doces e geleias.

Quem não tem espaço para plantar no quintal pode cultivar a seriguela em vaso. O recipiente precisa ser grande e profundo, com no mínimo 60 centímetros de altura e furos no fundo para a drenagem. A mistura de terra com composto orgânico garante a nutrição adequada. A muda enxertada deve ser posicionada no centro, com regas de duas a três vezes por semana e adubação a cada três meses. A planta exige pelo menos seis horas diárias de sol direto.