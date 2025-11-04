FATOS CURIOSOS

Conheça as cabines aquecidas criadas para abrigar moradores de rua em dias frios

Iniciativa aposta em cabines tecnológicas para oferecer abrigo temporário e proteger pessoas em situação de rua do frio extremo

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:00

De acordo com os autores do projeto, os painéis solares garantem consumo mínimo de energia durante o dia Crédito: Divulgaçao/Ulmer Nest

Na cidade de Ulm, na Alemanha, pessoas em situação de rua passaram a contar com uma nova opção para se proteger do rigoroso inverno local, caracterizado por ventos fortes e temperaturas muito baixas.

Desde 2020, a prefeitura autorizou a instalação de pequenas cabines destinadas ao uso de cidadãos vulneráveis.

A iniciativa é da Ulmer Nest, organização social alemã que busca soluções para garantir abrigo e reduzir riscos graves, como casos de congelamento ou mortes causadas pelo frio intenso.

Como funcionam

Com um visual “futurista”, as cabines foram projetadas para abrigar até duas pessoas e são construídas com aço e madeira.

Feitas para enfrentar o inverno, elas isolam frio, vento e umidade, além de contarem com painéis solares que mantêm o interior aquecido. O morador pode trancar a porta por dentro, garantindo privacidade e segurança.

Um sistema de sensores envia alertas à assistência social quando o abrigo é desocupado, permitindo que uma equipe realize a limpeza.

De acordo com a página oficial do projeto no Facebook, o uso dos painéis solares garante consumo mínimo e neutro de energia durante o dia.

Além disso, as cabines da Ulmer Nest têm conexão com uma rádio local e acesso à internet.

Um abrigo alternativo

Os idealizadores do projeto deixam claro que as cabines não foram criadas como moradias fixas, mas como uma solução emergencial para quem não tem para onde ir.

Em entrevista ao site My Modern Met, um dos integrantes da equipe da Ulmer Nest afirmou que a população de Ulm recebeu a iniciativa com entusiasmo.

Segundo ele, muitos moradores passaram a oferecer bebidas quentes aos usuários das cabines e demonstraram gratidão pela ideia.

Potencial para o futuro

A implantação dos “ninhos” em Ulm faz parte de um projeto-piloto que poderá ser ampliado para outras cidades da Alemanha nos próximos anos.

Apesar de ser uma das maiores potências do mundo, o país ainda enfrenta um número expressivo de pessoas em situação de rua – cerca de 500 mil, de acordo com o governo federal.