Naiane fica com ciúmes de Agrado e tenta boicotar cantora; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (20 de janeiro)

Novela das sete mostra conflitos no mundo da música sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:00

'Coração Acelerado' tem fuga e declaração
'Coração Acelerado' tem fuga e declaração Crédito: Reprodução | Globo

A aproximação entre João Raul e Agrado tem gerado vários conflitos em “Coração Acelerado”, inclusive despertando o ciúmes de Naiane, que impede o cantor de ouvir a música enviada pela amada, numa tentativa de boicote.

Ainda no capítulo desta terça-feira (20), Tiago disfarça o motivo das malas feitas ao ver o dinheiro que a menina conseguiu cantando. Esteban confronta Naiane, e Talita registra.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Naiane é prejudicada com a repercussão de sua briga com Esteban. Tiago foge com o dinheiro de Eduarda, que procura Naiane para se candidatar a música de Agrado. João Raul é procurado pela polícia por conta de Walmir.

João Raul passa mal, e Naiane se desespera. Nora aconselha João Raul, que sonha com Diana/Agrado. Eliomar procura Janete. João Raul canta a música de seu passado e lança na rádio sua busca por Diana/Agrado.

Tags:

Coração Acelerado

