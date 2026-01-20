Naiane fica com ciúmes de Agrado e tenta boicotar cantora; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (20 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:00
A aproximação entre João Raul e Agrado tem gerado vários conflitos em “Coração Acelerado”, inclusive despertando o ciúmes de Naiane, que impede o cantor de ouvir a música enviada pela amada, numa tentativa de boicote.
Ainda no capítulo desta terça-feira (20), Tiago disfarça o motivo das malas feitas ao ver o dinheiro que a menina conseguiu cantando. Esteban confronta Naiane, e Talita registra.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Naiane é prejudicada com a repercussão de sua briga com Esteban. Tiago foge com o dinheiro de Eduarda, que procura Naiane para se candidatar a música de Agrado. João Raul é procurado pela polícia por conta de Walmir.
João Raul passa mal, e Naiane se desespera. Nora aconselha João Raul, que sonha com Diana/Agrado. Eliomar procura Janete. João Raul canta a música de seu passado e lança na rádio sua busca por Diana/Agrado.