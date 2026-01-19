Acesse sua conta
Confira o resumo do capítulo de 'Coração Acelerado' desta segunda-feira (19 de janeiro)

Capítulo da novela das sete traz conflitos amorosos, fugas e novos rumos na música sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:52

João Raul em 'Coração Acelerado'
João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo exibido nesta segunda-feira (19), de "Coração Acelerado", a trama abre com Agrado Garcia (Isadora Cruz) e sua parceira Eduarda Rosa (Gabz) conseguindo escapar dos seguranças durante um evento, reafirmando o espírito de luta das duas. Enquanto isso, Naiane Sampaio Amaral (Isabelle Drummond) declara abertamente seu namoro com o astro João Raul Santana (Filipe Bragança) em suas redes sociais, provocando reações no núcleo principal da história.

João Raul, pressionado pela carreira e pelo repertório que não o satisfaz mais, afirma ao empresário Ronei Soares (Thomás Aquino) que quer mais liberdade para escolher suas músicas, revelando suas frustrações — um ponto de virada para o protagonista.

Em seguida, Agrado e Eduarda surpreendem o público com um show improvisado, consolidando sua parceria artística. A tensão cresce quando Zilá Sampaio Amaral (Leandra Leal) e Naiane armam contra Esteban Serran (Diego Martins) e novos conflitos familiares começam a se desenrolar.

Outros destaques do dia incluem Leandro Brasil (David Junior) buscando emprego com Alaor Amaral (Marcos Caruso), João Raul decepcionado pela atitude de Naiane e a promessa de Talita Mendes (Luellem de Castro) de atrapalhar a influenciadora. Enquanto isso, Walmir Santana (Antonio Calloni), pai adotivo do cantor, perde dinheiro em apostas, e Eduarda flagra um personagem com malas prontas, sugerindo reviravoltas nos próximos capítulos.

O capítulo ainda termina com Agrado enviando sua composição diretamente para João Raul, um gesto que promete abalar ainda mais as relações entre os personagens centrais.

Tags:

Coração Acelerado

