NOVELA DAS SETE

Reencontro entre João Raul e Agrado termina em frustração em 'Coração Acelerado'

: Após um chamado no rádio, João Raul reencontra Agrado, mas o encontro termina em mal-entendido e decepção, sem que ele perceba que ela é sua musa do passado

Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:00

João Raul se declara para Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Uma das cenas mais aguardadas de Coração Acelerado ganhou destaque nas últimas semanas: João Raul Santana (Filipe Bragança) decide procurar a mulher que inspirou sua carreira anos atrás — Agrado Garcia (Isadora Cruz) — após anunciar ao vivo em uma rádio que quer reencontrar a misteriosa “Diana”, a jovem que o marcou no passado.

O cantor emociona ouvintes ao explicar que a música Seu Amor é Minha Estrada — que lançou sua carreira — foi inspirada nessa moça que conheceu na adolescência e da qual acabou se afastando ao longo dos anos. Ele desafia a “Diana” a aparecer no programa ao vivo da rádio Estrela do Cerrado, gerando expectativas nos fãs e na audiência.

Agrado, que estava ouvindo a transmissão, fica profundamente impactada e decide ir atrás de João Raul após tantos anos sem contato. No esperado momento de reencontro, a emoção inicial entre os dois se transforma em um grande mal-entendido: João Raul confunde Agrado com alguém da imprensa e a trata com frieza, frustrado por falsas Dianas que apareceram antes e ainda aborrecido por uma discussão anterior com seu empresário.