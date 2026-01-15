Acesse sua conta
Cidade submersa a 400km da costa brasileira atrai milhares de curiosos e turistas do mundo

Conheça a cidade submersa a 400km de Recife que atrai milhares de turistas todos os anos

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:00

Atlântida brasileira: cidade submersa atrai curiosos em Pernambuco e revela segredos
Igreja do Sagrado Coração de Jesus na cidade inundada Crédito: Guga Matos / Setur PE / Divulgação

Você não precisa atravessar oceanos para encontrar uma cidade engolida pelas águas. No coração de Pernambuco, a antiga Petrolândia repousa no fundo de um lago, criando um cenário cinematográfico que atrai turistas do mundo inteiro todos os anos.

O momento em que a cidade parou

Tudo mudou em 1988 com a chegada da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga ao sertão. Apesar da importância energética, a obra forçou o Rio São Francisco a avançar sobre o território urbano e cobrir as antigas moradias locais.

Atlântida brasileira: cidade submersa atrai turistas em Pernambuco

Igreja do Sagrado Coração de Jesus na cidade inundada por Guga Matos / Setur PE / Divulgação
Igreja Matriz de Petrolândia que, hoje, está completamente submersa por Bruno Capelii / Wikimedia Commons / Creative Commons
Igreja Sagrada Coração de Jesus em construção por Prefeitura Municipal de Petrolândia / Reprodução
Igreja do Sagrado Coração de Jesus antes da inundação por Bruno Capelii / Wikimedia Commons / Creative Commons

Igreja do Sagrado Coração de Jesus na cidade inundada por Guga Matos / Setur PE / Divulgação

Os habitantes buscaram refúgio em novos terrenos construídos ao longo da rodovia local. No entanto, o passado continua vivo nas ruínas submersas, que podem ser vistas parcialmente quando as chuvas escasseiam e o rio diminui drasticamente.

Diversão garantida no velho e novo mundo

Os aventureiros buscam os mergulhos guiados para tocar as paredes da Igreja de São Francisco. Essa estrutura histórica permanece submersa e atua como o principal ponto de interesse para quem visita as profundezas do famoso Velho Chico.

Para os viajantes que buscam tranquilidade, os catamarãs realizam trajetos belíssimos pela orla fluvial. Adicionalmente, a visita à Paróquia São Francisco de Assis na parte alta garante um roteiro cultural completo fora do ambiente aquático e profundo.

Petrolândia, a cidade submersa

Vestígios do antigo nível das águas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia antes da estiagem podem ser percebidos por Paula Cavalcante/ G1
Ilha de Rarrá por Lafaete Vaz/g1 Caruaru
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Praia do Sobrado em Petrolândia, no Sertão de Pernambuco por Lafaete Vaz/g1 Caruaru
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Petrolândia por Divulgação/Prefeitura de Petrolândia

Vestígios do antigo nível das águas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrolândia antes da estiagem podem ser percebidos por Paula Cavalcante/ G1

O folclore vivo da serrota do padre

Muitas lendas locais cercam as redondezas desse município singular e histórico. A mais famosa envolve a Serrota do Padre, onde um casal teria sido sepultado secretamente após um trágico episódio de perseguição ocorrido há muitos anos.

Diz a tradição que as almas ainda habitam os arredores daquela área rochosa. Essas narrativas populares enriquecem a experiência do turista, conectando o passado submerso da cidade com as crenças que moldam o povo de Petrolândia atualmente.

Turismo

