Cidade submersa a 400km da costa brasileira atrai milhares de curiosos e turistas do mundo

Agência Correio
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:00
Você não precisa atravessar oceanos para encontrar uma cidade engolida pelas águas. No coração de Pernambuco, a antiga Petrolândia repousa no fundo de um lago, criando um cenário cinematográfico que atrai turistas do mundo inteiro todos os anos.
Tudo mudou em 1988 com a chegada da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga ao sertão. Apesar da importância energética, a obra forçou o Rio São Francisco a avançar sobre o território urbano e cobrir as antigas moradias locais.
Atlântida brasileira: cidade submersa atrai turistas em Pernambuco
Os habitantes buscaram refúgio em novos terrenos construídos ao longo da rodovia local. No entanto, o passado continua vivo nas ruínas submersas, que podem ser vistas parcialmente quando as chuvas escasseiam e o rio diminui drasticamente.
Os aventureiros buscam os mergulhos guiados para tocar as paredes da Igreja de São Francisco. Essa estrutura histórica permanece submersa e atua como o principal ponto de interesse para quem visita as profundezas do famoso Velho Chico.
Para os viajantes que buscam tranquilidade, os catamarãs realizam trajetos belíssimos pela orla fluvial. Adicionalmente, a visita à Paróquia São Francisco de Assis na parte alta garante um roteiro cultural completo fora do ambiente aquático e profundo.
Petrolândia, a cidade submersa
Muitas lendas locais cercam as redondezas desse município singular e histórico. A mais famosa envolve a Serrota do Padre, onde um casal teria sido sepultado secretamente após um trágico episódio de perseguição ocorrido há muitos anos.
Diz a tradição que as almas ainda habitam os arredores daquela área rochosa. Essas narrativas populares enriquecem a experiência do turista, conectando o passado submerso da cidade com as crenças que moldam o povo de Petrolândia atualmente.