Deepfake coloca Alaor em perigo em ‘Coração Acelerado’; saiba o que é

Felipe Sena
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:22
Nos últimos anos, as novelas da TV Globo vêm se remodelando e tratando temas modernos que envolvem problemas sociais e voltados para o mundo da tecnologia. Esse é o caso de “Coração Acelerado”, nova novela das sete da emissora que abordará o tema da deepfakes.
Tudo começa quando Cinara (Ramille) usa o recurso para criar uma personagem parecida com Branca (Ana Barroso), a falecida esposa de Alaor (Marcos Caruso), com o objetivo de seduzi-lo.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Ela consegue entrar na mansão dos Amaral após chantagear Zilá (Leandra Leal). A jovem reconhecerá Zilá como a responsável pela morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira) e usará a informação como arma.
Com acesso a família, Cinara se aproxima de Alaor aos poucos e fará um jogo psicológico, sugerindo que ele volte a se abrir para o amor. Então, a vilã convencerá o idoso a criar um perfil em um aplicativo de relacionamentos.
Cinara montará uma conta falsa, usando a imagem criada com deepfake para enganar Alaor, com a promessa de um romance, e começará a pedir dinheiro. Sem desconfiar, ela cairá na armadilha, e a farsa vai virar mais uma ameaça dentro da mansão. Deepfake é um tipo de tecnologia capaz de manipular vídeos com ajuda da inteligência artificial.