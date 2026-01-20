MÃE E FILHO

Francisco Gil emociona com texto sobre 1ª aniversário sem a mãe, Preta Gil: ‘A saudade só aumenta’

Nesta terça-feira (20), Francisco Gil completa 30 anos

Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:53

Franciso Gil e Preta Gil

Após a morte de Preta Gil, em julho de 2025, seu filho, Francisco Gil, publicou um texto emocionante nas redes sociais, relembrando os últimos momentos ao lado da cantora que enfrentava um câncer no estômago. Nesta terça-feira (20), quando completa 30 anos de idade, Francisco voltou às redes sociais e emocionou ao abrir o coração sobre o 1ª aniversário sem a mãe.

Francisco publicou uma foto ao lado da mãe quando era criança e um texto emocionante. “Hoje eu faço aniversário. 20 de janeiro, ela dizia ser o dia em que ele se realizou e todo ano ela tava lá pra me reafirmar isso. Hoje também fazem 6 meses que eu tento realizar e compreender essa nova dimensão de presença que minha mãe se tornou. A saudade só aumenta. O amor que vive me invadindo e insistindo a todo instante pra não deixar que a dor me tome. Eu escolho sorrir por ela. Todo sorriso, todo canto, toda reza, toda gargalhada, todo silêncio. Eu sinto a presença de minha mãe em mim. E é nessa presença que vem a força. Me sinto forte, mas nem sempre”, escreveu Francisco.

“É o primeiro aniversário sem o abraço. Passei os últimos dias todos ansiando por essa falta. Ansiando pela saudade que hoje eu sabia que seria bem maior. ontem a gente lançou duas músicas e uma delas se tornou pra mim uma canção de cura, mas sobretudo uma canção que traz a presença dela. ‘como uma flor que se abre no chão’. Eu, o sobrinho, o irmão, o tio, o primo, nossa família, a gente se fortalece assim. Foi com ela que aprendi isso. axé, mainha! Meu dia sempre foi seu dia também, assim sempre será”, completou.