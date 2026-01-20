Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gilberto Gil se emociona em missa de seis meses da morte de Preta Gil; veja vídeo

Missa foi realizada no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:02

Missa em memória de Preta aconteceu nesta terça-feira (20)
Missa em memória de Preta aconteceu nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira (20), completa seis anos da morte de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025, após um longo tratamento contra um câncer no estômago. Durante a tarde, o pai de Preta, Gilberto Gil e sua madrasta, Flora Gil, estiveram no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, para acompanhar a missa em memória de Preta.

Gilberto Gil se emocionou ao relembrar dos momentos ao lado da filha e de sua trajetória. “A emoção da saudade normal, natural e obrigatória que a gente tem dela. Também a satisfação de encontrar pessoas que se preocupam com o pós-morte dela”, disse o cantor em entrevista ao Bahia Meio Dias, telejornal da Rede Bahia.

Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil

Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram
1 de 20
Gilberto Gil postou série de fotos para homenagear Preta Gil por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Francisco Gil emociona com texto sobre 1ª aniversário sem a mãe, Preta Gil: ‘A saudade só aumenta’

Francisco Gil emociona com texto sobre 1ª aniversário sem a mãe, Preta Gil: ‘A saudade só aumenta’

Imagem - Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

Imagem - O Kanalha conquista Axé/Pagodão do Ano e dedica prêmio a Preta Gil

O Kanalha conquista Axé/Pagodão do Ano e dedica prêmio a Preta Gil

Flora Gil disse que cada homenagem tem sido pensada em como Preta faria em vida. “Se ela estiver aqui presente, como a gente sente que tá, ela tá feliz, eu acho que a gente tem feito por ela, com homenagens póstumas e respeito pela morte, pela alma, a gente tem feito sempre pensando o que ela faria se estivesse aqui”, disse a produtora cultural.

Após a morte de Preta, através das redes sociais, Francisco Gil, que nesta terça completa 30 anos, também relembrou momentos ao lado de Preta e disse algo bem parecido com Flora: “Gente de axé, sabe que a morte não é um fim”.

Preta e Gilberto Gil

Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Na última vez que subiu ao palco, Preta cantou com o pai por Reprodução
1 de 11
Preta e Gilberto Gil por Reprodução

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Lopes, também relembrou a trajetória de Preta Gil. “Ela deixou sua marca, sua história na nossa instituição, uma pessoa extremamente solidária, que tinha empatia, tinha muitos valores que ela praticou em vida que foram ensinamentos de Santa Dulce, como respeito a diversidade, a compaixão”, afirmou.

Tags:

Preta gil Gilberto gil

Mais recentes

Imagem - Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro
Imagem - ENQUETE BBB 26: Parcial mostra que favoritas para deixar o reality estão em disputa acirrada; veja parcial e vote

ENQUETE BBB 26: Parcial mostra que favoritas para deixar o reality estão em disputa acirrada; veja parcial e vote
Imagem - Francisco Gil emociona com texto sobre 1ª aniversário sem a mãe, Preta Gil: ‘A saudade só aumenta’

Francisco Gil emociona com texto sobre 1ª aniversário sem a mãe, Preta Gil: ‘A saudade só aumenta’

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
01

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano
02

AO VIVO: Assista Bahia x Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano

Imagem - Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária
03

Mulher atropelada é declarada morta pelo Samu, deixada na pista e reanimada depois por médico de concessionária

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal