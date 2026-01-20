HOMENAGEM

Gilberto Gil se emociona em missa de seis meses da morte de Preta Gil; veja vídeo

Missa foi realizada no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma

Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:02

Missa em memória de Preta aconteceu nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta terça-feira (20), completa seis anos da morte de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025, após um longo tratamento contra um câncer no estômago. Durante a tarde, o pai de Preta, Gilberto Gil e sua madrasta, Flora Gil, estiveram no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, para acompanhar a missa em memória de Preta.

Gilberto Gil se emocionou ao relembrar dos momentos ao lado da filha e de sua trajetória. “A emoção da saudade normal, natural e obrigatória que a gente tem dela. Também a satisfação de encontrar pessoas que se preocupam com o pós-morte dela”, disse o cantor em entrevista ao Bahia Meio Dias, telejornal da Rede Bahia.

Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil 1 de 20

Flora Gil disse que cada homenagem tem sido pensada em como Preta faria em vida. “Se ela estiver aqui presente, como a gente sente que tá, ela tá feliz, eu acho que a gente tem feito por ela, com homenagens póstumas e respeito pela morte, pela alma, a gente tem feito sempre pensando o que ela faria se estivesse aqui”, disse a produtora cultural.

Após a morte de Preta, através das redes sociais, Francisco Gil, que nesta terça completa 30 anos, também relembrou momentos ao lado de Preta e disse algo bem parecido com Flora: “Gente de axé, sabe que a morte não é um fim”.

Preta e Gilberto Gil 1 de 11