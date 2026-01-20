Gilberto Gil se emociona em missa de seis meses da morte de Preta Gil; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:02
Nesta terça-feira (20), completa seis anos da morte de Preta Gil, que faleceu em julho de 2025, após um longo tratamento contra um câncer no estômago. Durante a tarde, o pai de Preta, Gilberto Gil e sua madrasta, Flora Gil, estiveram no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, para acompanhar a missa em memória de Preta.
Gilberto Gil se emocionou ao relembrar dos momentos ao lado da filha e de sua trajetória. “A emoção da saudade normal, natural e obrigatória que a gente tem dela. Também a satisfação de encontrar pessoas que se preocupam com o pós-morte dela”, disse o cantor em entrevista ao Bahia Meio Dias, telejornal da Rede Bahia.
Homenagem de Gilberto Gil para Preta Gil
Flora Gil disse que cada homenagem tem sido pensada em como Preta faria em vida. “Se ela estiver aqui presente, como a gente sente que tá, ela tá feliz, eu acho que a gente tem feito por ela, com homenagens póstumas e respeito pela morte, pela alma, a gente tem feito sempre pensando o que ela faria se estivesse aqui”, disse a produtora cultural.
Após a morte de Preta, através das redes sociais, Francisco Gil, que nesta terça completa 30 anos, também relembrou momentos ao lado de Preta e disse algo bem parecido com Flora: “Gente de axé, sabe que a morte não é um fim”.
Preta e Gilberto Gil
A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Lopes, também relembrou a trajetória de Preta Gil. “Ela deixou sua marca, sua história na nossa instituição, uma pessoa extremamente solidária, que tinha empatia, tinha muitos valores que ela praticou em vida que foram ensinamentos de Santa Dulce, como respeito a diversidade, a compaixão”, afirmou.