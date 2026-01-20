Acesse sua conta
Operação na Pituba investiga esquema de fraude financeira com uso de IA

Grupo acessava ilegalmente plataformas digitais para obter procurações e movimentar contas bancárias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 13:00

Deic
Deic Crédito: Divulgação

A suspeita de um esquema sofisticado de fraudes envolvendo procurações com amplos poderes bancários levou a Polícia Civil a cumprir mandados de busca e apreensão em Salvador, na manhã desta terça-feira (20). A ação ocorreu no bairro da Pituba, onde policiais recolheram celulares e um computador que, segundo as investigações, teriam sido utilizados na prática criminosa.

As diligências fazem parte da Operação Procuração Zero, realizada de forma integrada pelas polícias judiciárias da Bahia, de Santa Catarina e do Ceará. As ordens judiciais foram expedidas pelo Poder Judiciário catarinense e executadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil baiana.

De acordo com as apurações, o grupo investigado é suspeito de acessar ilegalmente plataformas digitais para obter procurações que permitiam a movimentação de contas bancárias. Esses documentos eram formalizados em cartórios de notas localizados nos municípios de Florianópolis e Joinville, em Santa Catarina.

As investigações também apontaram indícios do uso de inteligência artificial durante videochamadas, estratégia que teria sido empregada para simular a identidade de terceiros e induzir servidores de cartórios ao erro, viabilizando a lavratura das procurações fraudulentas.

A Operação Procuração Zero é conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia da Capital (1ª DPCo) e pela Divisão de Investigação Criminal (DIC/PCSC) de Palhoça, com o apoio do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (NIS/TJSC). As apurações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos, calcular os prejuízos causados às vítimas e promover a responsabilização dos suspeitos.

