Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

Artista é lembrada como uma pessoa alegre, festiva e que amava os amigos e a família

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:20

Prtea Gil é homenageada no camarote da família
Prtea Gil é homenageada no camarote da família Crédito: Reprodução | Instagram

Preta Gil sempre fez questão de celebrar a vida ao lado dos seus bens mais preciosos, a família e os amigos, e como forma de respeito e amor ao seu legado, o Camarote Expresso 2222 homenageará a cantora Preta Gil no Carnaval deste ano, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) através de uma publicação nas redes sociais.

“Eu sou uma mulher nostálgica, que vivo de memórias e vivo de não esquecer o presente, do que a gente tá vivendo, mas de entender, de valorizar tudo que já se passou”, diz Preta Gil em uma entrevista exibida no trecho de um vídeo publicado no perfil oficial do Expresso 2222 no Instagram.

Camarote Expresso 2222

Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222
Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222
Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222
Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222
Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222
1 de 5
Registros do camarote Expresso 2222 em 2024 por Reprodução | Expresso 2222

Leia mais

Imagem - Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026

Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

“Na 26ª edição do Expresso 2222 homenageamos a dona da risada contagiante, a mulher feita de carnaval, alegria e fé. A amiga, mãe, avó, irmã e filha”, diz a legenda da publicação sobre o tema do camarote, “Para Sempre Preta”.

A artista morreu em julho do ano passado, aos 50 anos, em Nova York, após uma luta contra complicações de um câncer no intestino. A artista estava fazendo um tratamento experimental contra a doença, que tratava desde janeiro de 2023.

Tags:

Carnaval 2026 Expresso 2222 Camarote Expresso 2222

Mais recentes

Imagem - Bloco Apáxes do Tororó anuncia retomada ao Carnaval de Salvador em 2026 com homenagem a Carlinhos Brown

Bloco Apáxes do Tororó anuncia retomada ao Carnaval de Salvador em 2026 com homenagem a Carlinhos Brown
Imagem - Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026

Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026
Imagem - Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
01

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’
02

Filha de major da PM é morta com sinais de espancamento: ‘É a maior dor do mundo’

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus