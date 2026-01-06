CARNAVAL 2026

Camarote Expresso 2222 homenageia Preta Gil no Carnaval 2026

Artista é lembrada como uma pessoa alegre, festiva e que amava os amigos e a família

Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:20

Prtea Gil é homenageada no camarote da família Crédito: Reprodução | Instagram

Preta Gil sempre fez questão de celebrar a vida ao lado dos seus bens mais preciosos, a família e os amigos, e como forma de respeito e amor ao seu legado, o Camarote Expresso 2222 homenageará a cantora Preta Gil no Carnaval deste ano, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) através de uma publicação nas redes sociais.

“Eu sou uma mulher nostálgica, que vivo de memórias e vivo de não esquecer o presente, do que a gente tá vivendo, mas de entender, de valorizar tudo que já se passou”, diz Preta Gil em uma entrevista exibida no trecho de um vídeo publicado no perfil oficial do Expresso 2222 no Instagram.

“Na 26ª edição do Expresso 2222 homenageamos a dona da risada contagiante, a mulher feita de carnaval, alegria e fé. A amiga, mãe, avó, irmã e filha”, diz a legenda da publicação sobre o tema do camarote, “Para Sempre Preta”.