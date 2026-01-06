Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026

Na pipoca, é possível curtir gratuitamente e curtir vários artistas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:29

BaianaSystem
BaianaSystem Crédito: Marina SIlva/CORREIO

A maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador, está mais próxima do que nunca. Já é possível observar o vai e vem de turistas nas praias para o verão da capital baiana.

Em 2026, o Carnaval de Salvador acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Nos principais circuitos, o Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) é possível curtir em camarotes, blocos e também na famosa “pipoca”, que abraça todos os públicos.

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Leia mais

Imagem - Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador abre inscrições para nova edição

Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador abre inscrições para nova edição

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

A pipoca é feita por foliões que acompanham os trios elétricos gratuitamente, sem necessidade de pagar por abadás. Os artistas puxam os blocos com e sem cordas, justamente para que a “pipoca” os acompanhe.

Para isso é importante conferir o dia, horário e local da saída do trio elétrico e segui-lo durante o percurso.Alguns artistas e perfis oficiais já divulgaram e confirmaram as “pipocas” do carnaval 2026. Confira:

BaianaSystem

7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Dodô (Barra-ondina)

14 de fevereiro (sábado) - Circuito Osmar (Campo Grande)

17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Osmar (Campo Grande)

Ludmilla

A cantora carioca anunciou que vai puxar um trio-elétrico pipoca no primeiro dia da folia em Salvador.

12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Dodô (Barra-Ondina)

Igor Kannário

13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Dodô (Barra-Ondina)

16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Osmar (Campo Grande)

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 2026 Carnaval de Salvador

Mais recentes

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador

Quanto custa sair no Bloco Crocodilo com Daniela Mercury no Carnaval de Salvador
Imagem - Navio pirata em SP: BaianaSystem arrasta multidão em desfile de pós-carnaval

Navio pirata em SP: BaianaSystem arrasta multidão em desfile de pós-carnaval
Imagem - Metrô registra recorde de passageiros durante o Carnaval 2025

Metrô registra recorde de passageiros durante o Carnaval 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus