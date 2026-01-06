Baiana System, Ludmilla e mais: veja as pipocas confirmadas no Carnaval de Salvador 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:29
A maior festa de rua do mundo, o Carnaval de Salvador, está mais próxima do que nunca. Já é possível observar o vai e vem de turistas nas praias para o verão da capital baiana.
Em 2026, o Carnaval de Salvador acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Nos principais circuitos, o Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande) é possível curtir em camarotes, blocos e também na famosa “pipoca”, que abraça todos os públicos.
Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025
A pipoca é feita por foliões que acompanham os trios elétricos gratuitamente, sem necessidade de pagar por abadás. Os artistas puxam os blocos com e sem cordas, justamente para que a “pipoca” os acompanhe.
Para isso é importante conferir o dia, horário e local da saída do trio elétrico e segui-lo durante o percurso.Alguns artistas e perfis oficiais já divulgaram e confirmaram as “pipocas” do carnaval 2026. Confira:
7 de fevereiro (furdunço) - Circuito Ondina-Barra
13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Dodô (Barra-ondina)
14 de fevereiro (sábado) - Circuito Osmar (Campo Grande)
17 de fevereiro (terça-feira) - Circuito Osmar (Campo Grande)
A cantora carioca anunciou que vai puxar um trio-elétrico pipoca no primeiro dia da folia em Salvador.
12 de fevereiro (quinta-feira) - Circuito Dodô (Barra-Ondina)
13 de fevereiro (sexta-feira) - Circuito Dodô (Barra-Ondina)
16 de fevereiro (segunda-feira) - Circuito Osmar (Campo Grande)