Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Irmã Mônica, conhecida influencer de esquerda e apoiadora de Lula, postou vídeo pedindo chuva em oração em um monte, na sexta (23)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:54

Influencer postou pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução

A influencer Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por ser ferrenha defensora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma postagem no perfil dela na rede social X, na última sexta-feira (23), na qual ela pedia que Deus enviasse “chuva com trovão” para atrapalhar a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Neste domingo (25/1), 72 pessoas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde após a área onde eles estavam, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorreu o encerramento do ato liderado pelo deputado federal. Oito delas estão em estado grave.

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
1 de 6
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa 8 pessoas internadas em estado grave

Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa 8 pessoas internadas em estado grave
Imagem - Mulher atingida por raio em grupo de Nikolas Ferreira: 'Eu vi a morte'

Mulher atingida por raio em grupo de Nikolas Ferreira: 'Eu vi a morte'
Imagem - MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno

MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital
02

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Imagem - Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'
03

Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'

Imagem - Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)
04

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)