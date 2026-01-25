Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:54
A influencer Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por ser ferrenha defensora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma postagem no perfil dela na rede social X, na última sexta-feira (23), na qual ela pedia que Deus enviasse “chuva com trovão” para atrapalhar a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Neste domingo (25/1), 72 pessoas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde após a área onde eles estavam, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorreu o encerramento do ato liderado pelo deputado federal. Oito delas estão em estado grave.
Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira
