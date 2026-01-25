RAIO CAIU

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Irmã Mônica, conhecida influencer de esquerda e apoiadora de Lula, postou vídeo pedindo chuva em oração em um monte, na sexta (23)

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:54

Influencer postou pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução

A influencer Irmã Mônica, conhecida nas redes sociais por ser ferrenha defensora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma postagem no perfil dela na rede social X, na última sexta-feira (23), na qual ela pedia que Deus enviasse “chuva com trovão” para atrapalhar a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Neste domingo (25/1), 72 pessoas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde após a área onde eles estavam, nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorreu o encerramento do ato liderado pelo deputado federal. Oito delas estão em estado grave.

Pedindo chuva pra molhar a Gadaiada Safada da extrema direita pic.twitter.com/ExRfs6Tgg3 — Irmã Mônica (@irmamonica_13) January 23, 2026

