Rompimentos ou perdas financeiras colocam 4 signos em alerta; veja como se proteger (28 de janeiro)

Signos recebem um "choque de realidade" benéfico nas finanças

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:19

A quarta-feira chega com um convite à sobriedade financeira. Para o nativo de Libra, o recado é direto: olhe para as dívidas, impostos e recursos que você compartilha com outras pessoas. É hora de limpar o terreno e colocar cada centavo no seu devido lugar para que a prosperidade possa fluir livremente a partir de amanhã.



Os Geminianos devem redobrar a atenção. Com a Lua em Touro mexendo no seu inconsciente, a intuição será sua melhor conselheira. Se algum investimento ou proposta parecer bom demais para ser verdade, desconfie. O céu pede que você investigue os mínimos detalhes antes de assinar qualquer documento importante hoje.

Para Aquário e Áries, a lição é sobre o valor real das coisas. Evite gastar por ansiedade ou para preencher vazios emocionais. O dinheiro hoje deve ser tratado como uma ferramenta de liberdade, não como uma válvula de escape. Planeje suas compras e foque no que traz segurança a longo prazo.

