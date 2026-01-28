Rompimentos ou perdas financeiras colocam 4 signos em alerta; veja como se proteger (28 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:19
A quarta-feira chega com um convite à sobriedade financeira. Para o nativo de Libra, o recado é direto: olhe para as dívidas, impostos e recursos que você compartilha com outras pessoas. É hora de limpar o terreno e colocar cada centavo no seu devido lugar para que a prosperidade possa fluir livremente a partir de amanhã.
Os Geminianos devem redobrar a atenção. Com a Lua em Touro mexendo no seu inconsciente, a intuição será sua melhor conselheira. Se algum investimento ou proposta parecer bom demais para ser verdade, desconfie. O céu pede que você investigue os mínimos detalhes antes de assinar qualquer documento importante hoje.
Para Aquário e Áries, a lição é sobre o valor real das coisas. Evite gastar por ansiedade ou para preencher vazios emocionais. O dinheiro hoje deve ser tratado como uma ferramenta de liberdade, não como uma válvula de escape. Planeje suas compras e foque no que traz segurança a longo prazo.
A estabilidade financeira que você busca depende da sua capacidade de dizer "não" para os impulsos do presente. O aspecto tenso do dia serve como um freio necessário para que você não comprometa o seu futuro. Respire fundo, organize sua planilha e sinta o alívio de estar no controle da sua vida material.