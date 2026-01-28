O Universo insiste, repete e não deixa mais passar: Touro, Câncer, Sagitário e Aquário recebem um recado decisivo hoje (28 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:00
Depois de sinais ignorados, conversas mal resolvidas e situações que pareciam não andar, o universo fala mais alto nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, e entrega mensagens claras, diretas e impossíveis de adiar. Para quatro signos, não é mais sobre entender, é sobre agir. O que chega agora muda a forma de reagir, de decidir e de seguir em frente, sem enrolação e sem perda de tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Um assunto financeiro que vem se repetindo finalmente se esclarece, e você entende que o problema nunca foi tão grande quanto parecia. O recado do universo é simples e direto: facilite. Dar o primeiro passo resolve mais do que adiar tentando deixar tudo perfeito. Ao simplificar, você libera espaço, energia e tranquilidade.
Dica cósmica: Resolver algo pequeno agora evita um peso desnecessário mais adiante.
Viagens que são a cara de Touro
Câncer: Uma lembrança ou situação antiga volta à tona, não para ferir, mas para libertar. O universo te lembra que limites não precisam ser explicados infinitas vezes para quem já entendeu, mas escolheu ignorar. Ao se posicionar, você muda a dinâmica e recupera sua paz.
Dica cósmica: Proteger seu espaço emocional não exige culpa nem justificativa.
Viagens que são a cara de Câncer
Sagitário: A mensagem chega por meio de outra pessoa, e ela faz sentido imediato. Você percebe que ceder demais virou atraso, e que alguns sonhos estavam sendo empurrados para depois sem necessidade. Falar com clareza destrava o que estava parado.
Dica cósmica: Dizer o que você quer, sem rodeios, acelera o caminho.
Viagens que são a cara de Sagitário
Aquário: O universo reforça que suas ideias não são apenas criativas, elas são viáveis. Ao invés de observar de longe, você é chamado a participar e colocar em prática. Quando você assume o protagonismo, tudo começa a ganhar forma real.
Dica cósmica: Sua visão só ganha vida quando você se permite agir sobre ela.
Viagens que são a cara de Aquário