Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Universo insiste, repete e não deixa mais passar: Touro, Câncer, Sagitário e Aquário recebem um recado decisivo hoje (28 de janeiro)

O dia escancara verdades, ativa lembranças e força esses signos a finalmente agir

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:00

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Depois de sinais ignorados, conversas mal resolvidas e situações que pareciam não andar, o universo fala mais alto nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, e entrega mensagens claras, diretas e impossíveis de adiar. Para quatro signos, não é mais sobre entender, é sobre agir. O que chega agora muda a forma de reagir, de decidir e de seguir em frente, sem enrolação e sem perda de tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real

Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

Touro: Um assunto financeiro que vem se repetindo finalmente se esclarece, e você entende que o problema nunca foi tão grande quanto parecia. O recado do universo é simples e direto: facilite. Dar o primeiro passo resolve mais do que adiar tentando deixar tudo perfeito. Ao simplificar, você libera espaço, energia e tranquilidade.

Dica cósmica: Resolver algo pequeno agora evita um peso desnecessário mais adiante.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer: Uma lembrança ou situação antiga volta à tona, não para ferir, mas para libertar. O universo te lembra que limites não precisam ser explicados infinitas vezes para quem já entendeu, mas escolheu ignorar. Ao se posicionar, você muda a dinâmica e recupera sua paz.

Dica cósmica: Proteger seu espaço emocional não exige culpa nem justificativa.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Sagitário: A mensagem chega por meio de outra pessoa, e ela faz sentido imediato. Você percebe que ceder demais virou atraso, e que alguns sonhos estavam sendo empurrados para depois sem necessidade. Falar com clareza destrava o que estava parado.

Dica cósmica: Dizer o que você quer, sem rodeios, acelera o caminho.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Aquário: O universo reforça que suas ideias não são apenas criativas, elas são viáveis. Ao invés de observar de longe, você é chamado a participar e colocar em prática. Quando você assume o protagonismo, tudo começa a ganhar forma real.

Dica cósmica: Sua visão só ganha vida quando você se permite agir sobre ela.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Touro Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Tarot desta quarta-feira (28) aponta viradas emocionais e decisões que mudam o rumo da semana

Tarot desta quarta-feira (28) aponta viradas emocionais e decisões que mudam o rumo da semana
Imagem - Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real

Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real
Imagem - Solteira, Paolla Oliveira aparece de surpresa em ensaio da Grande Rio com maiô cavadíssimo

Solteira, Paolla Oliveira aparece de surpresa em ensaio da Grande Rio com maiô cavadíssimo

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
01

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Imagem - BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição
02

BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição

Imagem - Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano
03

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Imagem - Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia
04

Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia