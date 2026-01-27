Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

Decisões rápidas, conversas estratégicas e ajustes certeiros destravam ganhos e estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta terça-feira, 27 de janeiro, marca um ponto de virada financeira para três signos. O que começa agora não é sorte aleatória, mas resultado de atenção, comunicação inteligente e decisões práticas. Dinheiro passa a circular melhor quando erros são identificados, oportunidades são faladas em voz alta e atitudes são tomadas no tempo certo. Para esses signos, essa data inaugura uma fase de mais controle, crescimento e consciência financeira. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Imagem - A Lua Cheia está chegando e muda completamente a energia dos próximos dias para todos os signos

A Lua Cheia está chegando e muda completamente a energia dos próximos dias para todos os signos

Imagem - Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Câncer: Você enxerga com clareza onde o dinheiro vinha escapando. Gastos mal administrados, decisões emocionais ou falta de organização ficam evidentes. A percepção incomoda, mas leva a uma correção imediata. Um ajuste feito agora traz alívio rápido e fortalece sua segurança a longo prazo.

Dica cósmica: Organizar o dinheiro é organizar a própria vida.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão: Uma conversa abre caminho para ganhos. Uma ideia bem apresentada, um contato certo ou maior visibilidade profissional gera retorno financeiro. Falar sobre o que você faz, negociar melhor ou se posicionar com mais confiança traz recompensas. O dinheiro começa a responder quando você se coloca no centro da própria trajetória.

Dica cósmica: Visibilidade também é estratégia financeira.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Capricórnio: A abundância vem da eficiência. Melhorar rotinas, otimizar o trabalho e agir com iniciativa abre novas possibilidades de ganho ou melhora o uso do que você já tem. Pequenas mudanças geram impacto real. Você pensa no futuro e começa a construir agora.

Dica cósmica: Disciplina financeira cria liberdade.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Leão Capricórnio Finanças Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'

Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'
Imagem - Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval

Calvin Harris no Brasil: DJ internacional anuncia show em trio elétrico no pré-carnaval
Imagem - Em áudio, João Lima alega 'falta de memória' ao ser confrontado sobre agressões relatadas pela ex-esposa

Em áudio, João Lima alega 'falta de memória' ao ser confrontado sobre agressões relatadas pela ex-esposa

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
01

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha
02

Veja o que vai acontecer com adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
03

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
04

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas