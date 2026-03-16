XÔ, SUJEIRA

Adeus, acúmulo de gordura na pia: a solução para entupimento agora é lei federal

Especialistas explicam como prevenir entupimentos

Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:00

Veja como tirar facilmente a gordura dos óleos fritos Crédito: Imagem: Pixnio

O acúmulo de gordura na pia é um problema comum, mas pode ser evitado com medidas simples. Na Suécia, a preocupação com o tema levou à criação de uma lei federal.

Desde 2024, é proibido jogar óleo na pia no país. A decisão incentivou estudos e orientações práticas para evitar entupimentos e reduzir impactos ambientais.

O óleo despejado no ralo não desaparece. Ele se acumula, entope canos e pode causar prejuízos tanto dentro das casas quanto na rede de esgoto.

O que acontece quando o óleo vai para o ralo

Ao entrar no encanamento, o óleo esfria e se transforma em gordura sólida, aderindo às paredes internas dos canos. Com o tempo, essa gordura se acumula e forma grandes blocos que dificultam a passagem da água, provocando entupimentos.

Esses blocos também podem causar problemas maiores na rede de esgoto, exigindo intervenções técnicas e reparos frequentes. O descarte incorreto do óleo não afeta apenas as residências. Quando chega aos rios, ele compromete a qualidade da água.

A gordura forma uma camada superficial que impede a troca de oxigênio, prejudicando peixes e outros organismos aquáticos. Nos solos, o óleo também causa contaminação, dificultando a absorção de água e nutrientes.

Como lidar com o óleo usado

Para pequenas quantidades, a orientação é simples. Segundo Niclas Janflod, chefe interino de saneamento em Vänersborg, basta remover o excesso antes da lavagem.

“O certo é retirar o excesso de óleo das panelas com um papel toalha e jogá-lo no lixo orgânico”, explicou ao jornal Ttela.

Pia brilhando 1 de 3

Esse cuidado impede que o óleo chegue ao ralo e evita o acúmulo de gordura na pia.

Quando sobra muito óleo, o ideal é armazená-lo em uma garrafa PET ou em um vidro de palmito antes de lavar a panela. Assim, o óleo pode ser reaproveitado para a produção de biogás ou de sabão, evitando o descarte inadequado. A prática também contribui para a preservação ambiental e reduz o impacto sobre a rede de esgoto.

Retirar o excesso de óleo e armazená-lo corretamente ajuda a manter a pia limpa e livre de gordura. A prevenção é mais eficiente do que o uso de produtos fortes, que podem danificar os canos ao longo do tempo.

Mosca da fruta - inseto pode infestar sua cozinha 1 de 3

Dica caseira para desentupir a pia

Além do óleo, detritos sólidos também podem entupir a pia. Para esses casos, uma solução simples pode ajudar.

O uso de bicarbonato de sódio com água fervente é uma alternativa prática para desobstruir o ralo. Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio no ralo, garantindo que o produto alcance a área obstruída.