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Adeus, acúmulo de gordura na pia: a solução para entupimento agora é lei federal

Especialistas explicam como prevenir entupimentos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:00

Veja como tirar facilmente a gordura dos óleos fritos
Veja como tirar facilmente a gordura dos óleos fritos Crédito: Imagem: Pixnio

O acúmulo de gordura na pia é um problema comum, mas pode ser evitado com medidas simples. Na Suécia, a preocupação com o tema levou à criação de uma lei federal.

Desde 2024, é proibido jogar óleo na pia no país. A decisão incentivou estudos e orientações práticas para evitar entupimentos e reduzir impactos ambientais.

O óleo despejado no ralo não desaparece. Ele se acumula, entope canos e pode causar prejuízos tanto dentro das casas quanto na rede de esgoto.

O que acontece quando o óleo vai para o ralo

Ao entrar no encanamento, o óleo esfria e se transforma em gordura sólida, aderindo às paredes internas dos canos. Com o tempo, essa gordura se acumula e forma grandes blocos que dificultam a passagem da água, provocando entupimentos.

Esses blocos também podem causar problemas maiores na rede de esgoto, exigindo intervenções técnicas e reparos frequentes. O descarte incorreto do óleo não afeta apenas as residências. Quando chega aos rios, ele compromete a qualidade da água.

A gordura forma uma camada superficial que impede a troca de oxigênio, prejudicando peixes e outros organismos aquáticos. Nos solos, o óleo também causa contaminação, dificultando a absorção de água e nutrientes.

Como lidar com o óleo usado

Para pequenas quantidades, a orientação é simples. Segundo Niclas Janflod, chefe interino de saneamento em Vänersborg, basta remover o excesso antes da lavagem.

“O certo é retirar o excesso de óleo das panelas com um papel toalha e jogá-lo no lixo orgânico”, explicou ao jornal Ttela.

Pia brilhando

Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock
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Veja truque que deixará sua pia impecável por Shutterstock

Esse cuidado impede que o óleo chegue ao ralo e evita o acúmulo de gordura na pia.

Quando sobra muito óleo, o ideal é armazená-lo em uma garrafa PET ou em um vidro de palmito antes de lavar a panela. Assim, o óleo pode ser reaproveitado para a produção de biogás ou de sabão, evitando o descarte inadequado. A prática também contribui para a preservação ambiental e reduz o impacto sobre a rede de esgoto.

Retirar o excesso de óleo e armazená-lo corretamente ajuda a manter a pia limpa e livre de gordura. A prevenção é mais eficiente do que o uso de produtos fortes, que podem danificar os canos ao longo do tempo.

Mosca da fruta - inseto pode infestar sua cozinha

As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais por Paulo Lanzetta/Embrapa
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As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais por Paulo Lanzetta/Embrapa

Dica caseira para desentupir a pia

Além do óleo, detritos sólidos também podem entupir a pia. Para esses casos, uma solução simples pode ajudar.

O uso de bicarbonato de sódio com água fervente é uma alternativa prática para desobstruir o ralo. Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio no ralo, garantindo que o produto alcance a área obstruída.

Depois, ferva cerca de um litro de água e despeje lentamente no ralo, permitindo que a mistura atue. Essa dica pode ser reforçada para aumentar o poder de desentupimento.

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