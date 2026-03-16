ASTROLOGIA

Virada profissional: 3 signos recebem respostas e clareza para mudar de vida nesta semana (16 de março)

Aproveite a transição da Lua para o signo de Peixes e descubra como a sua intuição pode ser a chave para o lucro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:18

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a resposta para aquele problema financeiro ou aquele impasse na carreira não está em uma planilha de Excel, mas no que a sua 'voz interna' diz. Esta segunda-feira traz um convite ousado, use a lógica de Aquário durante o dia para organizar o que é prático, mas entregue a direção para a intuição de Peixes à noite. É nesse momento de transição que as grandes ideias de negócios e as saídas criativas costumam aparecer para quem está atento.



Nativos de Touro, Capricórnio e Aquário terão um dia de produtividade estratégica. Para o taurino, o foco em projetos coletivos rende frutos; para o capricorniano, a mente está como uma esponja para novos aprendizados; e para o aquariano, é hora de entender como sua sensibilidade pode se transformar em valor de mercado. Se você sentiu que sua carreira estava estagnada, a maré está começando a mudar a seu favor hoje à noite.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Não subestime o poder dos bastidores, trabalhar em silêncio e observar as intenções alheias será seu maior trunfo profissional. Com a Lua entrando em Peixes, a sua percepção extrassensorial fica afiadíssima, você conseguirá ler o que não está escrito em contratos e perceber riscos ocultos antes de qualquer um. Confie no seu 'faro' para negócios; o universo está enviando sinais claros sobre qual caminho seguir para ter mais prosperidade.

