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Virada profissional: 3 signos recebem respostas e clareza para mudar de vida nesta semana (16 de março)

Aproveite a transição da Lua para o signo de Peixes e descubra como a sua intuição pode ser a chave para o lucro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:18

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a resposta para aquele problema financeiro ou aquele impasse na carreira não está em uma planilha de Excel, mas no que a sua 'voz interna' diz. Esta segunda-feira traz um convite ousado, use a lógica de Aquário durante o dia para organizar o que é prático, mas entregue a direção para a intuição de Peixes à noite. É nesse momento de transição que as grandes ideias de negócios e as saídas criativas costumam aparecer para quem está atento.

Nativos de Touro, Capricórnio e Aquário terão um dia de produtividade estratégica. Para o taurino, o foco em projetos coletivos rende frutos; para o capricorniano, a mente está como uma esponja para novos aprendizados; e para o aquariano, é hora de entender como sua sensibilidade pode se transformar em valor de mercado. Se você sentiu que sua carreira estava estagnada, a maré está começando a mudar a seu favor hoje à noite.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

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Não subestime o poder dos bastidores, trabalhar em silêncio e observar as intenções alheias será seu maior trunfo profissional. Com a Lua entrando em Peixes, a sua percepção extrassensorial fica afiadíssima, você conseguirá ler o que não está escrito em contratos e perceber riscos ocultos antes de qualquer um. Confie no seu 'faro' para negócios; o universo está enviando sinais claros sobre qual caminho seguir para ter mais prosperidade.

O segredo para a virada profissional nesta segunda é o equilíbrio. Resolva as burocracias sob a luz do dia, mas reserve a noite para planejar o futuro com a alma. Reflita sobre como seus talentos únicos podem ajudar os outros; em Peixes, o lucro vem para quem serve com propósito. Uma resposta que você buscava desde o início do mês pode finalmente surgir em um insight antes de dormir, trazendo o alívio e a direção que você precisava.

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