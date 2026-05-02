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Senador Magno Malta é acusado de dar tapa na cara de técnica durante exame em hospital: 'Imunda'

Funcionária afirma ter levado tapa no rosto e sido xingada durante procedimento; senador nega agressão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:47

Magno Malta
Magno Malta Crédito: Reprodução

O senador Magno Malta foi acusado de agredir uma técnica de radiologia durante um exame no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a profissional, o parlamentar teria dado um tapa no rosto dela e a chamado de “imunda” após uma intercorrência no procedimento. O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal e ocorreu na quinta-feira (30).

De acordo com o relato da funcionária, Malta realizava uma angiotomografia de tórax e coronariana quando houve extravasamento do contraste no braço dele, situação que interrompeu automaticamente o exame. Ao tentar prestar assistência e explicar a necessidade de compressão no local, a técnica afirma que foi agredida pelo senador.

Magno Malta

Magno Malta por Divulgação
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Magno Malta por Divulgação

Ainda segundo o depoimento, a agressão foi forte o suficiente para entortar os óculos da profissional. Ela relatou dor e vermelhidão no rosto após o episódio e disse ter ficado abalada e com medo de um novo contato com o parlamentar.

Após o ocorrido, a funcionária deixou a sala e acionou outros profissionais da equipe médica. O senador, de acordo com o relato, teria recusado atendimento na sequência.

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Em nota, o hospital informou que presta apoio à colaboradora e abriu apuração administrativa, além de se colocar à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Já o senador afirmou que houve falha no procedimento e disse ter sentido dores intensas durante o exame. Ele declarou que deixou a sala sozinho e não confirmou a agressão. Questionado diretamente sobre o suposto tapa, afirmou que se recorda apenas da dor causada pelo extravasamento do contraste.

Malta havia sido internado no mesmo dia após passar mal a caminho do Congresso Nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais, disse que estava bem e em recuperação. O caso segue sob investigação.

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