VÍDEO: Cantor da banda Unha Pintada sai do palco após dor de barriga e surpreende fãs

Público reagiu com risos a situação constrangedora do cantor

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 21:00

Aldiran Santana, vocalista da banda Unha Pintada
Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Aldiran Santana, vocalista da banda Unha Pintada, protagonizou um momento constrangedor e engraçado durante um show no último domingo (25), na cidade de Mata de São João, na Bahia.

Durante a apresentação, o cantor interrompeu o show para explicar que estava sentindo dor de barriga, e por isso, precisaria sair por alguns instantes. “Vou até pedir licença, eu acho que comi algo estragado no camarim, eu vou ali no banheiro dar uma cagada e já volto”, disse o cantor, aos risos do público.

Em seguida, ele corre do palco e se direciona a um dos banheiros químicos dos bastidores, enquanto um dos seus produtores ri da situação. Veja:

