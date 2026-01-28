Acesse sua conta
Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta-feira (29 de janeiro): dia pede corte de excessos e escolhas responsáveis

A energia do dia pede atenção prática e escolhas mais responsáveis na vida material

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:00

Os Peixes
Os Peixes Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que rege o Baralho Cigano desta quinta-feira (29) é Os Peixes. Ligada diretamente ao dinheiro, aos recursos materiais e ao fluxo financeiro, essa carta surge com um alerta importante, prosperidade existe, mas precisa de direção e controle para não escorrer pelas mãos.

No campo material e profissional, Os Peixes indicam movimentação. Entradas e saídas de dinheiro tendem a se intensificar, o que exige mais consciência na administração. O dia favorece negociações, recebimentos e novas oportunidades, mas também cobra responsabilidade. Gastos impulsivos, promessas fáceis e decisões mal calculadas podem gerar desequilíbrio.

No aspecto emocional, a carta aponta para a necessidade de não misturar sentimentos com dinheiro. Emprestar, gastar para agradar ou assumir responsabilidades financeiras que não são suas pode trazer desgaste. O momento pede maturidade para dizer não quando for preciso e priorizar a própria estabilidade.

Espiritualmente, Os Peixes lembram que prosperidade não é apenas quantidade, mas fluxo saudável. Quando há organização, gratidão e clareza de objetivos, o dinheiro circula melhor. O dia favorece mentalizações ligadas à abundância, desde que acompanhadas de atitudes práticas.

Mensagem do dia

Dinheiro é energia em movimento, quando você organiza, direciona e respeita seus limites, ele flui com mais equilíbrio e segurança.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

