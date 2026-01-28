ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quinta (29) avisa: 4 signos terão vida financeira fortemente impactada

Organização financeira, escolhas conscientes e atenção a gastos marcam a energia desta quinta-feira (29)

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:00

O dia 29 chega com um recado claro do Anjo da Guarda ligado à vida material. A energia desta quinta-feira (29) favorece ajustes, decisões práticas e maior consciência sobre como o dinheiro está sendo usado. Para alguns signos, o momento pede cautela. Para outros, abre espaço para reorganizar e planejar com mais segurança os próximos passos.

Áries

O Anjo da Guarda pede atenção redobrada com impulsos financeiros. Compras feitas no calor do momento podem pesar depois. O dia favorece renegociações, cortes de gastos desnecessários e decisões mais estratégicas. Pensar antes de agir faz toda a diferença agora.

Touro

Questões ligadas a estabilidade e segurança material ganham destaque. O dia é positivo para colocar contas em ordem, rever investimentos e pensar no longo prazo. Pequenas atitudes práticas hoje ajudam a construir uma base mais sólida para os próximos meses.

Gêmeos

O recado espiritual aponta para organização. Dinheiro pode entrar, mas também sair rápido se não houver controle. Anotações, planejamento e conversa franca sobre finanças ajudam a evitar confusões. Atenção especial a contratos, acordos e prazos.

Peixes

O Anjo da Guarda pede equilíbrio entre emoção e razão ao lidar com dinheiro. Gastos motivados por carência ou culpa tendem a trazer arrependimento. O dia favorece decisões mais maduras, especialmente ligadas à família, casa ou projetos pessoais.

