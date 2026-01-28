Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (29) avisa: 4 signos terão vida financeira fortemente impactada

Organização financeira, escolhas conscientes e atenção a gastos marcam a energia desta quinta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 20:00

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo Crédito: Freepik

O dia 29 chega com um recado claro do Anjo da Guarda ligado à vida material. A energia desta quinta-feira (29) favorece ajustes, decisões práticas e maior consciência sobre como o dinheiro está sendo usado. Para alguns signos, o momento pede cautela. Para outros, abre espaço para reorganizar e planejar com mais segurança os próximos passos.

Áries

O Anjo da Guarda pede atenção redobrada com impulsos financeiros. Compras feitas no calor do momento podem pesar depois. O dia favorece renegociações, cortes de gastos desnecessários e decisões mais estratégicas. Pensar antes de agir faz toda a diferença agora.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Touro

Questões ligadas a estabilidade e segurança material ganham destaque. O dia é positivo para colocar contas em ordem, rever investimentos e pensar no longo prazo. Pequenas atitudes práticas hoje ajudam a construir uma base mais sólida para os próximos meses.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Gêmeos

O recado espiritual aponta para organização. Dinheiro pode entrar, mas também sair rápido se não houver controle. Anotações, planejamento e conversa franca sobre finanças ajudam a evitar confusões. Atenção especial a contratos, acordos e prazos.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Peixes

O Anjo da Guarda pede equilíbrio entre emoção e razão ao lidar com dinheiro. Gastos motivados por carência ou culpa tendem a trazer arrependimento. O dia favorece decisões mais maduras, especialmente ligadas à família, casa ou projetos pessoais.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Mensagem do dia

Cuidar do dinheiro também é uma forma de autocuidado. Organização hoje evita preocupações amanhã.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

