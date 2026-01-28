Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia de virada: Saiba quais signos terão a coragem de mudar de vida ainda este mês (28 de janeiro)

A tensão entre manter o passado ou abraçar o futuro atinge seu ápice; entenda como Libra, Gêmeos, Escorpião e Aquário devem agir.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a maior batalha que travamos é contra nossa própria resistência à mudança. Hoje, essa tensão atinge o pico para quem tem sol ou ascendente em Escorpião. Você pode se ver em um conflito de ego com pessoas próximas, mas a verdadeira virada acontece quando você percebe que ser feliz vale muito mais do que ter razão em uma discussão boba.

Para Aquário, o desafio é o equilíbrio entre os seus desejos revolucionários e as necessidades da sua família ou base emocional. Você não precisa se anular para pertencer, mas também não precisa romper com tudo para ser livre. A virada de hoje consiste em encontrar o seu lugar no mundo sem esquecer de onde você veio.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Encruzilhada domina o Baralho Cigano desta quarta (28 de janeiro): decisões claras encerram ciclos

Grande reviravolta amorosa atinge Aquário, Touro e mais 2 signos a partir desta quarta (28 de janeiro); veja como

Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

O Universo insiste, repete e não deixa mais passar: Touro, Câncer, Sagitário e Aquário recebem um recado decisivo hoje (28 de janeiro)

Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real

Os signos de Gêmeos e Libra vivem um processo de cura interna. Assuntos mal resolvidos que foram varridos para baixo do tapete podem reaparecer, exigindo honestidade. Falar a verdade, mesmo que doa, será o ponto de virada para que você pare de carregar pesos que não são seus.

O resultado dessa configuração astral não será imediato no mundo externo, mas será profundo na sua alma. Quando você decide parar de lutar contra o fluxo da vida e aceita que mudar é necessário, o universo para de te "empurrar" e passa a te guiar.

Leia mais

Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Imagem - Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Imagem - Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta-feira (29 de janeiro): dia pede corte de excessos e escolhas responsáveis

Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta-feira (29 de janeiro): dia pede corte de excessos e escolhas responsáveis
Imagem - VÍDEO: Cantor da banda Unha Pintada sai do palco após dor de barriga e surpreende fãs

VÍDEO: Cantor da banda Unha Pintada sai do palco após dor de barriga e surpreende fãs
Imagem - Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista

Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)