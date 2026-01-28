ASTROLOGIA

Dia de virada: Saiba quais signos terão a coragem de mudar de vida ainda este mês (28 de janeiro)

A tensão entre manter o passado ou abraçar o futuro atinge seu ápice; entenda como Libra, Gêmeos, Escorpião e Aquário devem agir.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:22

Muitas vezes, a maior batalha que travamos é contra nossa própria resistência à mudança. Hoje, essa tensão atinge o pico para quem tem sol ou ascendente em Escorpião. Você pode se ver em um conflito de ego com pessoas próximas, mas a verdadeira virada acontece quando você percebe que ser feliz vale muito mais do que ter razão em uma discussão boba.



Para Aquário, o desafio é o equilíbrio entre os seus desejos revolucionários e as necessidades da sua família ou base emocional. Você não precisa se anular para pertencer, mas também não precisa romper com tudo para ser livre. A virada de hoje consiste em encontrar o seu lugar no mundo sem esquecer de onde você veio.

Os signos de Gêmeos e Libra vivem um processo de cura interna. Assuntos mal resolvidos que foram varridos para baixo do tapete podem reaparecer, exigindo honestidade. Falar a verdade, mesmo que doa, será o ponto de virada para que você pare de carregar pesos que não são seus.

