BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

Equipe do participante do reality show afirmou que medidas estão sendo tomadas

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 00:19

Brigido, do BBB 26

A equipe de Brígido, participante do Big Brother Brasil 2026, emitiu uma nota após boatos de que o empresário de 34 anos seria gay. No texto publicado no perfil do Brigido no Instagram, o texto explica que tendo em vista a desinformação e notícias falsas que vem sendo disseminadas sobre a imagem do participante a associando sua religião, o grupo Legendários, as publicações e os comentários estão sendo monitorados, e as medidas cabíveis adotadas.

Confira nota:

Nota emitida pela equipe de Brígido
Nota emitida pela equipe de Brígido

Como surgiram os boatos?

Nesta semana um usuário do X, antigo Twitter, resgatou uma publicação feita por Brígido no Instagram, em 2015, em que ele aparece em uma foto com um efeito de bandeira de arco-íris, um símbolo da comunidade LGBTQIA+.

“Suprema corte Americana declara casamento do mesmo sexo legal em todos pos 50 estados! Por um mundo de mais amor! É menos guerra! É mais rave!”, diz a legenda escrita por Brigido na época em que embarcou numa trend popular criada pelo Facebook.

Depois disso, os usuários da rede social vem questionando a antiga postura do empresário, de 34 anos, que dentro do confinamento se define como “hétero top”.

Brígido é adepto do grupo religioso Legendários, movimento cristão para homens que organiza imersões intensas na natureza, que usa de desafios físicos e espirituais com enfoque no alcance do “potencial masculino” e da “conexão com Deus”.

Depois disso, na terça-feira (27), viralizou outra publicação no X, em que Brígido aparece ao lado de um homem. Na legenda da publicação no Instagram, o empresário escreveu: “Comemorando bodas”. Na publicação, Brigido marca um homem chamado Ronaldo Melo, que supostamente seria seu companheiro na época.

O post de Brigido com outro homem que viralizou no X, gerou muita repercussão e rendeu vários comentários. “Todo mundo sabe que os Legendários são gays convertidos que lutam contra a própria sexualidade e homens que traem suas esposas e se dizem arrependidos, e não é nem zoeira. É literalmente isso mesmo. É esse o propósito do clube”, criticou uma internauta, se referindo a religião do participante do reality show.

“Pelo amor isso parece coisa de hétero zoando”, comentou outro. Um usuário do X, chegou a fazer outra publicação, resgatando uma foto de Brigido com o homem, afirmando que acredita que os dois são amigos. “Essa xixa de boca rosa? Jamais!”, comentou uma pessoa. Outros defenderam que o homem que aparece com Brigido namora com uma mulher, e não é gay.

