Diogo Nogueira abre o jogo sobre fim do relacionamento com Paolla Oliveira e manda recado: ‘Estou pasmo’

Cantor usou as redes sociais para fazer um desabafo

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 23:52

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira terminaram o relacionamento em dezembro de 2025
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira terminaram o relacionamento em dezembro de 2025 Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Diogo Nogueira usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (28) para desabafar sobre o fim do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, que aconteceu em dezembro de 2025.

“Andei refletindo bastante esses dias e impressionado em como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Eu tenho visto muitas coisas na internet, falando ainda sobre a minha separação com a Paolla”, iniciou o sambista.

Como o ex-casal já havia reforçado anteriormente, Diogo Nogueira explicou que o término foi tranquilo e respeitoso. “Cara, a gente terminou numa boa, foi lindo, vivi um momento incrível com essa mulher. A gente troca mensagens, se fala, e vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa, é isso mesmo?”, questionou o cantor, se referindo a possíveis boatos.

Recentemente, muitas especulações têm sido criadas sobre o fim do relacionamento dos famosos. Inclusive, o sambista foi criticado nas redes sociais por causa de um comentário que deixou em uma publicação em que Paolla comemora seus 20 anos de carreira.

Diogo Nogueira deixou um comentário parabenizando Paolla, mas iniciou o comentário com o termo “Garotinha”, o que foi considerado um adjetivo ruim para ela, insinuando um possível deboche.

Ainda em seu perfil no Instagram, Diogo rebateu críticas e não abriu margem para nenhum tipo de especulação. “Por que vocês não vão estudar, ler um livro, estudar música?”, sugeriu. “Vocês vivem essa loucura internética, eu estou pasmo, me coloca num lugar que não é meu, não sou eu, ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também estou fazendo 20 anos de carreira, a parabenizei, eu acredito muito que vocês precisam se cuidar mentalmente. O que vai acontecer é que as pessoas que fizeram isso, falaram sobre isso, vão responder pelos seus atos e pelas suas palavras”, finalizou Diogo Nogueira, não especificando exatamente do que se trata o assunto que outras pessoas estão falando.

Tags:

Paolla Oliveira Diogo Nogueira

