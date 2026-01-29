Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade turística de 12 mil habitantes no Brasil vai ganhar megafábrica de R$ 24 bilhões

Gigante chilena avança em plano de expansão com foco em logística portuária e produção sustentável

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:00

O Brasil é o líder do mercado de celulose mundial, com 26,5% de todas as exportações do setor
O Brasil é o líder do mercado de celulose mundial, com 26,5% de todas as exportações do setor Crédito: Freepik

O Rio Grande do Sul acaba de consolidar um avanço histórico em sua infraestrutura industrial. A assinatura de novos contratos portuários marca o início de uma jornada bilionária para a produção de celulose.

Expansão logística no litoral sul

A logística do Projeto Natureza ganhou reforço com a concessão de um terreno no Porto de Rio Grande. Ali, a empresa chilena CMPC construirá um terminal privativo para facilitar a exportação de seus produtos com eficiência.

Portos e navios

Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Navio-Patrulha “Guaratuba” e a Corveta “Caboclo” por Divulgação CBMB
Navio da Braskem, o primeiro navio de frota própria por Divulgação
Empresas chinesas utilizam navios para trazer mercadorias por Divulgação
Navio carregado com os contêineres em porto por Banco Mundial/Divulgação
Operação com navio tipo Ro-Ro por Arquivo Codeba
Porto ainda sem cais para a atracação dos navios por Arquivo Codeba
O Navio container Kea Trader de 184 metros por ARMED FORCES OF NEW CALEDONIA AFP
Navio árabe atraca na América do Sul por Marina Silva
1 de 9
Navio sendo carregado com os contêineres em porto por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Consequentemente, novas embarcações estão sendo encomendadas para sustentar o fluxo intenso de mercadorias. Esse planejamento detalhado visa garantir que a celulose chegue ao mercado global sem qualquer tipo de atraso significativo.

Planejamento financeiro e execução

O aporte financeiro de R$ 24 bilhões coloca o estado no radar dos grandes investimentos mundiais. A maior parte desse capital será aplicada na construção da fábrica localizada no município de Barra do Ribeiro.

Conforme o diretor Antonio Lacerda, as obras do porto devem terminar no primeiro semestre de 2029. O executivo garantiu que tudo está dentro do cronograma para o início operacional imediato da nova planta.

Autorizações ambientais e recursos

A fábrica focará no processamento de eucalipto para atingir milhões de toneladas por ano. Apesar do otimismo, a empresa aguarda a emissão das licenças ambientais definitivas para avançar totalmente com as obras necessárias.

LEIA MAIS

O truque japonês para secar roupas em dias de chuva e evitar cheiro de mofo

A cor da carne do frango pode indicar risco à saúde; veja qual delas evitar

Cientistas seguem grupo de baleias e descobrem a vida secreta das belugas em alto mar

Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal

Médico especialista em câncer faz alerta: 'Estes são os 5 alimentos que eu não dou aos meus filhos'

Enquanto isso, a garantia de madeira para o início dos trabalhos já está assegurada por plantios próprios. Essa estratégia reduz riscos e demonstra o preparo da CMPC para esta nova fase industrial no estado.

Mercado de trabalho e impacto urbano

A expectativa de criar milhares de postos de trabalho mobiliza entidades regionais de ensino. A CMPC mapeou as habilidades necessárias e busca formar profissionais qualificados para operar a sua futura planta industrial moderna.

Lacerda comenta que é um grande desafio, e a tendência é ficar mais complexo. A cidade terá uma economia totalmente renovada agora.

Tags:

Negócios

Mais recentes

Imagem - Com Ivete no palco, Léo e Lore arrecadam mais de R$ 600 mil para a Osid na 'Noite da Aclamação'

Com Ivete no palco, Léo e Lore arrecadam mais de R$ 600 mil para a Osid na 'Noite da Aclamação'
Imagem - BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja
Imagem - Diogo Nogueira abre o jogo sobre fim do relacionamento com Paolla Oliveira e manda recado: ‘Estou pasmo’

Diogo Nogueira abre o jogo sobre fim do relacionamento com Paolla Oliveira e manda recado: ‘Estou pasmo’

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
01

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
02

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor
03

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência