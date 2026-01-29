Cidade turística de 12 mil habitantes no Brasil vai ganhar megafábrica de R$ 24 bilhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:00
O Rio Grande do Sul acaba de consolidar um avanço histórico em sua infraestrutura industrial. A assinatura de novos contratos portuários marca o início de uma jornada bilionária para a produção de celulose.
A logística do Projeto Natureza ganhou reforço com a concessão de um terreno no Porto de Rio Grande. Ali, a empresa chilena CMPC construirá um terminal privativo para facilitar a exportação de seus produtos com eficiência.
Portos e navios
Consequentemente, novas embarcações estão sendo encomendadas para sustentar o fluxo intenso de mercadorias. Esse planejamento detalhado visa garantir que a celulose chegue ao mercado global sem qualquer tipo de atraso significativo.
O aporte financeiro de R$ 24 bilhões coloca o estado no radar dos grandes investimentos mundiais. A maior parte desse capital será aplicada na construção da fábrica localizada no município de Barra do Ribeiro.
Conforme o diretor Antonio Lacerda, as obras do porto devem terminar no primeiro semestre de 2029. O executivo garantiu que tudo está dentro do cronograma para o início operacional imediato da nova planta.
A fábrica focará no processamento de eucalipto para atingir milhões de toneladas por ano. Apesar do otimismo, a empresa aguarda a emissão das licenças ambientais definitivas para avançar totalmente com as obras necessárias.
Enquanto isso, a garantia de madeira para o início dos trabalhos já está assegurada por plantios próprios. Essa estratégia reduz riscos e demonstra o preparo da CMPC para esta nova fase industrial no estado.
A expectativa de criar milhares de postos de trabalho mobiliza entidades regionais de ensino. A CMPC mapeou as habilidades necessárias e busca formar profissionais qualificados para operar a sua futura planta industrial moderna.
Lacerda comenta que é um grande desafio, e a tendência é ficar mais complexo. A cidade terá uma economia totalmente renovada agora.