Cidade turística de 12 mil habitantes no Brasil vai ganhar megafábrica de R$ 24 bilhões

Gigante chilena avança em plano de expansão com foco em logística portuária e produção sustentável

Agência Correio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 01:00

O Brasil é o líder do mercado de celulose mundial, com 26,5% de todas as exportações do setor Crédito: Freepik

O Rio Grande do Sul acaba de consolidar um avanço histórico em sua infraestrutura industrial. A assinatura de novos contratos portuários marca o início de uma jornada bilionária para a produção de celulose.

Expansão logística no litoral sul

A logística do Projeto Natureza ganhou reforço com a concessão de um terreno no Porto de Rio Grande. Ali, a empresa chilena CMPC construirá um terminal privativo para facilitar a exportação de seus produtos com eficiência.

Consequentemente, novas embarcações estão sendo encomendadas para sustentar o fluxo intenso de mercadorias. Esse planejamento detalhado visa garantir que a celulose chegue ao mercado global sem qualquer tipo de atraso significativo.

Planejamento financeiro e execução

O aporte financeiro de R$ 24 bilhões coloca o estado no radar dos grandes investimentos mundiais. A maior parte desse capital será aplicada na construção da fábrica localizada no município de Barra do Ribeiro.

Conforme o diretor Antonio Lacerda, as obras do porto devem terminar no primeiro semestre de 2029. O executivo garantiu que tudo está dentro do cronograma para o início operacional imediato da nova planta.

Autorizações ambientais e recursos

A fábrica focará no processamento de eucalipto para atingir milhões de toneladas por ano. Apesar do otimismo, a empresa aguarda a emissão das licenças ambientais definitivas para avançar totalmente com as obras necessárias.

Enquanto isso, a garantia de madeira para o início dos trabalhos já está assegurada por plantios próprios. Essa estratégia reduz riscos e demonstra o preparo da CMPC para esta nova fase industrial no estado.

Mercado de trabalho e impacto urbano

A expectativa de criar milhares de postos de trabalho mobiliza entidades regionais de ensino. A CMPC mapeou as habilidades necessárias e busca formar profissionais qualificados para operar a sua futura planta industrial moderna.