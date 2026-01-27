SAÚDE

Excesso de banhos pode fazer mal após os 60, alerta especialista; saiba quantas vezes é o ideal

Entenda como adaptar a rotina para proteger a saúde da sua pele

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:55

A pele amadurecida é mais suscetível a problemas decorrentes dos banhos diários Crédito: Freepik

Você sabia que a ciência questiona a necessidade real de entrar no chuveiro todos os dias? Para quem já passou dos 60, essa prática pode causar mais danos do que benefícios à saúde.

A necessidade real da limpeza

De acordo com a Harvard Health, o banho frequente muitas vezes é apenas um costume social enraizado. O uso exagerado de água e sabão remove a oleosidade essencial e desequilibra microrganismos "do bem".

Além desse ponto, o tempo prolongado sob a água quente agride severamente a barreira protetora da pele. Isso cria um cenário perfeito para o surgimento de coceiras, descamações e fissuras dolorosas.

O efeito do tempo no corpo

Com o passar do tempo, a pele perde espessura e se torna naturalmente mais seca e sensível. A redução na produção de óleos protetores dificulta a regeneração cutânea após agressões químicas ou térmicas.

Por esse motivo, o impacto de produtos agressivos é muito maior em idosos do que em jovens. Quem sofre com coceira constante deve evitar o banho "completo" que utiliza esfrega excessiva no corpo todo.

Como lavar-se corretamente agora

Cientistas recomendam que banhos curtos e rápidos atendem bem às necessidades de higiene da maioria das pessoas. Eles orientam focar a limpeza nas regiões críticas, como axilas, pés, virilha e partes íntimas.

Você pode alternar os dias de banho total para manter a hidratação natural dos braços e pernas com água morna. No entanto, lembre-se de que o calor forte e atividades físicas exigem uma frequência de limpeza maior.

Manutenção da barreira cutânea

Opte sempre pela água morna e utilize sabonetes neutros que não possuam perfumes muito marcantes ou químicos fortes. A sensação de pele esticada indica que a proteção natural sofreu danos durante a higienização diária.