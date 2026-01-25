Acesse sua conta
Cidade do interior desbanca praias como destino ideal para o verão

Cidade serrana deixa o litoral para trás e vira queridinha do verão

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:00

Por que cada vez mais brasileiros trocam a praia por Campos do Jordão no calor
Por que cada vez mais brasileiros trocam a praia por Campos do Jordão no calor Crédito: Wikimedia Commons

Em vez de enfrentar areia quente, trânsito pesado e quiosques lotados, muitos turistas têm feito o caminho inverso e subido a serra. Campos do Jordão, no interior paulista, assumiu o posto de queridinha do verão para quem não aguenta mais o calor extremo nas cidades litorâneas.

A combinação de clima ameno, boa rede hoteleira e um cardápio variado de atrações de lazer explica por que o destino ganhou força além do inverno. A cidade, antes associada apenas a casacos e lareiras, agora disputa espaço com praias tradicionais na lista de desejos das férias.

Campos do Jordão oferece uma ampla gama de atividades e uma culinária perfeita para aproveitar o período (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)
Campos do Jordão agrada quem busca conforto, gastronomia e paisagens serranas (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)
Com ondas de calor se tornando rotina em várias regiões do país, a procura por temperaturas mais agradáveis virou prioridade na escolha da viagem. Nesse cenário, a serra ganha vantagem. Em vez de enfrentar sol forte o dia inteiro, o visitante encontra ar fresco, ruas arborizadas e um ritmo mais tranquilo.

De estrela do inverno a destaque no verão

Durante muitos anos, Campos do Jordão foi sinônimo de temporada de inverno. A imagem mais comum da cidade incluía fondue, vinho e ruas cheias em julho, quando as temperaturas caem e o frio vira parte da experiência turística.

Nos últimos verões, porém, esse cenário começou a mudar. As temperaturas mais baixas em comparação com o litoral transformaram o destino em alternativa para quem quer descansar sem sofrer com o calor. A mesma cidade que lota no frio agora recebe visitantes em janeiro e fevereiro.

Essa mudança de comportamento já é sentida pelo setor de turismo local. Famílias, casais e grupos de amigos passaram a distribuir melhor suas viagens ao longo do ano. Com isso, o fluxo de turistas se mantém alto em meses que antes eram considerados de baixa temporada.

Clima ameno conquista novo público

Um dos principais argumentos a favor de Campos do Jordão no verão é a diferença de temperatura em relação às praias. Enquanto cidades litorâneas registram máximas sufocantes, a estância serrana mantém termômetros mais comportados, permitindo passeios sem exaustão.

As noites também ajudam a reforçar o apelo da cidade. O vento frio que chega depois do pôr do sol convida a caminhadas tranquilas, jantares demorados e momentos ao ar livre. Em muitos casos, basta um casaco leve para dormir bem, sem depender de ar-condicionado a noite toda.

Esse conjunto de fatores cria sensação de alívio para quem vem de locais muito quentes. O visitante percebe rapidamente a diferença entre o ambiente abafado de grandes centros e o clima fresco da serra, que permite aproveitar o dia inteiro com mais disposição e menos desgaste.

