Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A vida finalmente muda de rumo para Touro, Gêmeos e Escorpião e nada volta a ser como antes

O que vinha travado começa a fluir, trazendo alívio, segurança e uma sensação clara de que o pior ficou para trás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:00

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Depois deste domingo, 25 de janeiro, a sensação é de que algo finalmente se encaixa. O que antes exigia esforço constante passa a fluir melhor, trazendo mais clareza sobre prioridades, escolhas e caminhos. Para três signos, essa virada se reflete em mais tranquilidade, decisões mais acertadas e uma percepção clara de que a vida está, sim, caminhando para um lugar melhor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo entra em ação: Câncer, Sagitário e outros 5 signos passam a atrair bênçãos importantes a partir de agora

O universo entra em ação: Câncer, Sagitário e outros 5 signos passam a atrair bênçãos importantes a partir de agora

Imagem - Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão

Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

Cor e número da sorte de hoje (25 de janeiro): os signos entendem o que merece continuidade

Touro: A vida começa a ficar mais organizada e previsível, exatamente do jeito que você gosta. Preocupações recentes encontram solução e isso traz um alívio imediato. Questões ligadas a dinheiro, conforto e estabilidade entram nos trilhos, permitindo que você respire com mais calma. O melhor de tudo é perceber que esse cenário não surgiu por acaso. Ele é resultado direto da sua persistência e das escolhas que você manteve, mesmo quando tudo parecia lento demais.

Dica cósmica: Reconheça o próprio esforço e permita-se aproveitar o que conquistou.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Gêmeos: A melhora vem quando você desacelera e simplifica. Depois do dia 25, sua mente fica mais clara, o sono tende a melhorar e decisões que antes pareciam confusas passam a ser resolvidas com mais facilidade. Você percebe que não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo nem ouvir todas as opiniões ao redor. Escolher o silêncio e o foco no que realmente importa traz um ganho enorme de energia e bem-estar.

Dica cósmica: Menos estímulos externos e mais escuta interna fazem toda a diferença agora.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Escorpião: Algo importante se estabiliza, e isso muda completamente o seu humor e sua forma de encarar a vida. Depois do dia 25, cresce em você uma intolerância saudável ao drama e a tudo que gera desgaste emocional. Fica mais fácil entender quem realmente soma e quem apenas ocupa espaço. Mesmo que algumas decisões pareçam radicais, elas abrem caminho para uma fase muito mais leve e verdadeira.

Dica cósmica: Paz também é uma escolha, e você está pronto para priorizá-la.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Gêmeos Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cidade do interior desbanca praias como destino ideal para o verão

Cidade do interior desbanca praias como destino ideal para o verão
Imagem - Anjo da Prosperidade: Câncer, Virgem e Escorpião vão melhorar de vida após grandes desafios

Anjo da Prosperidade: Câncer, Virgem e Escorpião vão melhorar de vida após grandes desafios
Imagem - Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos

Universo envia novas conexões: Hoje (25 de janeiro) marca um dia de virada social para 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro
03

Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo