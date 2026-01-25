Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 05:00
Entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro, uma semana especialmente favorável se desenha para alguns signos. O período pede abertura para novas possibilidades, flexibilidade de pensamento e coragem para mudar de ideia quando necessário. A sorte não vem de repetir fórmulas antigas, mas de enxergar a própria vida com outros olhos. Para esses signos, o momento traz oportunidades claras de avanço, crescimento e realização de desejos importantes.
Áries: Esta semana funciona como um chamado para sair do piloto automático. Mudanças inesperadas podem surgir, seja na forma de convites, encerramentos ou novas conexões. Em vez de resistir, o melhor caminho é se manter aberto ao redirecionamento. Quando você aceita mudar o rumo, cria espaço para bênçãos muito maiores do que os planos antigos.
Dica cósmica: Confiar no novo abre caminhos surpreendentes.
Gêmeos: Você entra em uma fase especialmente sortuda ao aceitar o processo como ele é. Ideias antes consideradas improváveis começam a parecer possíveis, e novas oportunidades chegam por meio de conversas e trocas importantes. Algumas coisas se encerram, mas apenas para liberar espaço para algo melhor.
Dica cósmica: Nem tudo precisa ser entendido agora para dar certo.
Leão: As possibilidades se multiplicam quando você amplia sua visão sobre o que merece viver. Esta semana favorece decisões ousadas, novos projetos e escolhas alinhadas com seus verdadeiros desejos. Quanto mais clareza você tiver sobre o que quer, mais rápido os resultados aparecem.
Dica cósmica: Pensar grande é o primeiro passo para viver grande.
