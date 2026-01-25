Acesse sua conta
Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão

A sorte aparece quando há abertura para mudar planos, aceitar redirecionamentos e apostar no novo

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro, uma semana especialmente favorável se desenha para alguns signos. O período pede abertura para novas possibilidades, flexibilidade de pensamento e coragem para mudar de ideia quando necessário. A sorte não vem de repetir fórmulas antigas, mas de enxergar a própria vida com outros olhos. Para esses signos, o momento traz oportunidades claras de avanço, crescimento e realização de desejos importantes.

Áries: Esta semana funciona como um chamado para sair do piloto automático. Mudanças inesperadas podem surgir, seja na forma de convites, encerramentos ou novas conexões. Em vez de resistir, o melhor caminho é se manter aberto ao redirecionamento. Quando você aceita mudar o rumo, cria espaço para bênçãos muito maiores do que os planos antigos.

Dica cósmica: Confiar no novo abre caminhos surpreendentes.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução



Gêmeos: Você entra em uma fase especialmente sortuda ao aceitar o processo como ele é. Ideias antes consideradas improváveis começam a parecer possíveis, e novas oportunidades chegam por meio de conversas e trocas importantes. Algumas coisas se encerram, mas apenas para liberar espaço para algo melhor.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser entendido agora para dar certo.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock



Leão: As possibilidades se multiplicam quando você amplia sua visão sobre o que merece viver. Esta semana favorece decisões ousadas, novos projetos e escolhas alinhadas com seus verdadeiros desejos. Quanto mais clareza você tiver sobre o que quer, mais rápido os resultados aparecem.

Dica cósmica: Pensar grande é o primeiro passo para viver grande.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock



