Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Leozinho foi atingido por três tiros ao descer de carro de aplicativo no Cachambi

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:45

Cantor Leozinho foi baleado e morreu Crédito: Reprodução

A morte do cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, causou forte comoção entre amigos, familiares e fãs. O músico foi baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (23), no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Leozinho chegou a passar por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, para onde foi levado após ser socorrido por moradores. Apesar dos esforços da equipe médica, ele morreu na unidade. O cantor deixa a esposa e dois filhos, de 17 e 5 anos.

De acordo com relatos de testemunhas, o cantor havia acabado de descer de um carro de aplicativo, acompanhado de uma mulher, na Rua Basílio de Brito, quando foi abordado por criminosos. Ainda segundo as informações iniciais, ele teria reagido ao assalto e acabou atingido por três disparos - dois na perna e um na axila. Após os tiros, os suspeitos fugiram.

A Polícia Civil informou que os autores do crime seriam dois homens que, momentos antes, haviam roubado uma motocicleta e passaram a cometer assaltos contra pedestres na região. A Polícia Militar, por meio do 3º BPM (Méier), confirmou que foi acionada para uma ocorrência de roubo no local, mas, ao chegar, a vítima já havia sido levada ao hospital.