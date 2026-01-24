TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Funkeiro é preso por atropelar jovem com um Porsche durante gravação de clipe

Jovem de 20 anos ficou gravemente ferido e Justiça decretou prisão preventiva de MC Tuto

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:54

MC Tuto Crédito: Reprodução

A Justiça decretou a prisão preventiva do funkeiro Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, após audiência de custódia realizada neste sábado (24). Ele foi preso em flagrante, sem direito a fiança, e indiciado por tentativa de homicídio depois de atropelar um jovem de 20 anos na madrugada, em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal (IML). O Porsche e o celular do cantor foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, após a análise dos fatos, a polícia concluiu que o motorista trafegava em “velocidade absolutamente incompatível com a via, demonstrando que assumiu, com sua conduta, o risco de matar alguém”. No indiciamento, os investigadores destacam que a forma do choque foi inesperada, o que impossibilitou qualquer reação ou defesa da vítima, além de caracterizar perigo comum.

O atropelamento ocorreu nas proximidades da Feirinha de Barueri, local onde MC Tuto realizava a gravação de um videoclipe. Ao fim das filmagens, ele conduzia um Porsche 911 Carrera GTS, acompanhado de uma modelo, quando atingiu o jovem. O carro de luxo estava equipado com uma câmera instalada no capô, que registrava o deslocamento no momento do acidente.

Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram detalhes da ocorrência. Em um dos registros, o funkeiro aparece olhando para o celular da passageira instantes antes do impacto.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que, quando a equipe chegou ao local, o jovem já era socorrido em estado grave, com fraturas nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio. Ele foi levado ao Hospital Municipal Francisco Moran.

Ainda segundo a GCM, a via onde o cantor trafegava é restrita à circulação de pedestres e só poderia ser utilizada com autorização do Departamento Municipal de Trânsito (Dermuntran), o que não havia sido solicitado. Duas testemunhas relataram à polícia que, após o atropelamento, MC Tuto prestou apoio à vítima e permaneceu no local até a chegada da viatura.

Em depoimento, o funkeiro afirmou que participava da gravação de um clipe quando sentiu um impacto e percebeu que havia atropelado o jovem. Ele declarou que não estava em alta velocidade e disse que “estava aproximadamente a 30 km/h”, conforme consta no boletim de ocorrência.