Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funkeiro é preso por atropelar jovem com um Porsche durante gravação de clipe

Jovem de 20 anos ficou gravemente ferido e Justiça decretou prisão preventiva de MC Tuto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:54

MC Tuto
MC Tuto Crédito: Reprodução

A Justiça decretou a prisão preventiva do funkeiro Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, após audiência de custódia realizada neste sábado (24). Ele foi preso em flagrante, sem direito a fiança, e indiciado por tentativa de homicídio depois de atropelar um jovem de 20 anos na madrugada, em Barueri, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal (IML). O Porsche e o celular do cantor foram apreendidos.

MC Tuto atropelou jovem durante gravação

MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
MC Tuto por Reprodução
1 de 10
MC Tuto por Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, após a análise dos fatos, a polícia concluiu que o motorista trafegava em “velocidade absolutamente incompatível com a via, demonstrando que assumiu, com sua conduta, o risco de matar alguém”. No indiciamento, os investigadores destacam que a forma do choque foi inesperada, o que impossibilitou qualquer reação ou defesa da vítima, além de caracterizar perigo comum.

O atropelamento ocorreu nas proximidades da Feirinha de Barueri, local onde MC Tuto realizava a gravação de um videoclipe. Ao fim das filmagens, ele conduzia um Porsche 911 Carrera GTS, acompanhado de uma modelo, quando atingiu o jovem. O carro de luxo estava equipado com uma câmera instalada no capô, que registrava o deslocamento no momento do acidente.

Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram detalhes da ocorrência. Em um dos registros, o funkeiro aparece olhando para o celular da passageira instantes antes do impacto.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que, quando a equipe chegou ao local, o jovem já era socorrido em estado grave, com fraturas nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio. Ele foi levado ao Hospital Municipal Francisco Moran.

Ainda segundo a GCM, a via onde o cantor trafegava é restrita à circulação de pedestres e só poderia ser utilizada com autorização do Departamento Municipal de Trânsito (Dermuntran), o que não havia sido solicitado. Duas testemunhas relataram à polícia que, após o atropelamento, MC Tuto prestou apoio à vítima e permaneceu no local até a chegada da viatura.

Em depoimento, o funkeiro afirmou que participava da gravação de um clipe quando sentiu um impacto e percebeu que havia atropelado o jovem. Ele declarou que não estava em alta velocidade e disse que “estava aproximadamente a 30 km/h”, conforme consta no boletim de ocorrência.

MC Tuto possui quase cinco milhões de seguidores nas redes sociais e costuma exibir uma rotina de luxo, com publicações sobre viagens internacionais, aviões particulares e o Porsche cinza envolvido no acidente. A defesa do funkeiro não foi localizada. 

Mais recentes

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
Imagem - Morre Constantino de Oliveira Júnior, fundador da GOL, aos 57 anos

Morre Constantino de Oliveira Júnior, fundador da GOL, aos 57 anos
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (23)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo
02

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
03

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro