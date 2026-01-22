Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

O trajeto vira parte do trabalho e do salário de uma cozinheira que cruza a região metropolitana até o centro da Cidade do México

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:00

Entre aluguel mais barato e emprego melhor pago, ela troca de ônibus, teleférico e metrô, e chega em casa tarde, com pouco tempo para dormir.
Entre aluguel mais barato e emprego melhor pago, ela troca de ônibus, teleférico e metrô, e chega em casa tarde, com pouco tempo para dormir. Crédito: Reprodução/Youtube/El Pais

Adriana Abigail Quintana Torres tem 41 anos e vive em Ixtapaluca, no Estado do México. Todos os dias, ela atravessa a região metropolitana para trabalhar no centro da Cidade do México, em uma rotina que termina perto das 22h.

Para chegar ao Mercado Hidalgo, ela faz quatro baldeações e soma cinco horas de deslocamento por dia. Entre o trabalho de 46 horas semanais e o trajeto, sobra pouco espaço para descanso e para a própria vida fora do emprego.

Ela mantém o mesmo caminho sempre que pode, mas enfrenta filas, lotação e atrasos. Quando alguma coisa muda no sistema, o dia se alonga, e o desejo vira um só: deitar assim que chegar em casa.

O começo do caminho decide o resto do dia

Ela acorda às 5h30, se arruma rápido e sai agasalhada antes do sol. Esse início exige precisão, porque perder um horário cedo significa apertar o trabalho, a volta e o pouco sono que restaria à noite.

Por isso, ela segue com pressa, sem tempo para pausas longas. A rotina vira uma sequência de decisões rápidas, sempre tentando reduzir o risco de atraso em cada etapa do percurso.

Ela vive em um cortiço no bairro de Ayotla e reforça a ligação com o lugar. “Moro aqui a vida toda”, diz, ao explicar por que a mudança para perto do centro nunca pareceu simples, mesmo com a distância.

Aplicativos de transporte

Uber por Shutterstock
Uber terá app voltado para idosos por Reprodução
Uber e iFood anunciam parceria no Brasil por Reprodução
Uber ressalta diretriz sobre uso do ar por Shutterstock
Uber Shuttle por Reprodução
1 de 5
Uber por Shutterstock

Depois de se separar do marido, os filhos, hoje com 16 e 21 anos, ficaram com o pai. “Escolhi ficar nesta região por causa dos meus filhos, para poder vê-los e estar perto deles”, afirma.

Aluguel mais baixo empurra o trajeto para longe

A conta do aluguel define o endereço e, indiretamente, o transporte. No centro, o salário pode ser melhor, mas o aluguel costuma ser mais caro; em Ayotla, ela paga 1.500 pesos e mantém a despesa sob controle.

Em troca, ela compra tempo de deslocamento todos os dias. O trajeto não aparece no contracheque, mas aparece no corpo, na falta de descanso e na sensação de que o dia tem sempre poucas horas disponíveis.

Às 6h, ela pega um mototáxi por sete pesos até a avenida principal. Ela poderia caminhar, mas evita forçar o joelho, já que a cartilagem em mau estado torna o trajeto a pé uma aposta arriscada.

Viagem e turismo: México, Vietnã, Tailândia, Egito e Colômbia

Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA
"Buraco azul" descoberto no México tem área de quase 14 quilômetros quadrados por Reprodução/Ecosur
Estádio Azteca, Cidade do México, onde serão disputados jogos da Copa do Mundo 2026 por Shutterstock
Escultura de Frida Kahlo e Diego Rivera no parque Frida Kahlo no distrito de Coyoacan, na Cidade do México por Shutterstock
Famílias decoram os túmulos de seus entes queridos durante a celebração de Todos os Santos, em San Antonio Tecomitl, no México. por Pedro Pardo/AFP
A maquiagem da La Catrina, caveira estilizada que representa a morte, invade as ruas da cidade do México na semana de comemoração do Dia dos Mortos  por Ronaldo Schemidt/AFP
Caveiras expostas na Fundação Histórica da Cidade do México, em celebração ao Dia dos Mortos. por Yuri Cortez/AFP
Praça El Zocalo já ambientada para o dia dos mortos na Cidade do México. por Yuri Cortez/AFP
O vulcão Popocatepetl expele cinza e fumaça e está localizado a cerca de 55 km da cidade do México. por RODRIGO ARANGUA / AFP
Murais de vários artistas são retratados no Lincoln Park, perto do Memorial Nacional Chamizal e da fronteira EUA-México, em El Paso, Texas. Mais de 100 pinturas retratando a cultura latino americana. por PAUL RATJE/AFP
Vista da Virgem de Guadalupe em Ocuilan, no Mexico. por MARIO VAZQUEZ / AFP
O Vietnã é um destino com belas paisagens (Imagem: Tang Trung Kien | Shutterstock) por
"Ponte Dourada" nas colinas perto de Danang Na Ba, região central do Vietnã. por LIHN PHAM/AFP
Cidade de Hoi An, no Vietnam por ANTHONY WALLACE
Templo vietnamita na cidade de Danang. por ANTHONY WALLACE
Pescadora no Porto de Danang no Vietnam. por AFP
Parque público num subúrbio de Hanoi, no Vietnan. por Hoang Dihn Nam/AFP
Pescadores ancoram seus barcos na província de Quang Tri por STR/AFP
Circuito off-road em Hanoi no Vietnam. por Hoang Dihn Nam/AFP
Centro de reabilitação no norte da cidade de Hai Phong, no Vietnam. por HOANG DINH NAM / AFP
Praias colombianas atraem milhares de turistas por Reprodução
Cerimônia na Praça Simon Bolivar em Bogotá, na Colombia. por John Viscano/AFP
Dançarinos colombianos de salsa se preparam para apresentação no desfile do "Salsodromo", na feira de Cali. por CHRISTIAN ESCOBAR/AFP
Paradas das "Cuadrillas" durante o Carnaval de demônios, em Riosucio, em Caldas, Colômbia. A festa que se realiza a cada dois anos, tem suas origens no século XIX, quando foi fundada a cidade de Riosucio. por JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Desfile Dia Branco em Pasto, Colômbia, durante o Carnaval de negros e brancos. Mais de 10.000 pessoas participam da festa que tem suas origens em expressões culturais andinas, da Amazônia e do Pacífico. por JUAN BARRETO / AFP
Decoração de Natal em Cali, na Colombia. por LUIS ROBAYO/AFP
Exposição "Boterosutra” do artista colombiano Fernando Botero no Museu de Antioquia em Medelin por JOAQUIN SARMIENTO /AFP
Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia por Divulgação
Koh Phi Phi é um dos lugares para conhecer na Tailândia (Imagem: fokke baarssen | Shutterstock) por
Tailândia é um destino encantador que cativa qualquer turista exigente (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock) por
Vista de Bangckok com seus escritórios, torres residenciais e comerciais, incluindo um dos arranha-céus mais alto da Tailândia, o edifício MahaNakhon. por AFP
Barco de muçulmanos Rohingya  perto de Koh Phi Phi Leh, província da Tailândia por ASSADAWUTH SUDEN/AFP
Estudantes da Universidade Princesa de Naradhiwas usam fantasia colorida durante desfile anual da instituição na província de Narathiwat, na Tailândia. por MADAREE TOHLALA / AFP
Celebrações de Ano Novo em Narathiwat, na Tailândia por Madaree TOHLALA/AFP
Estruturas religiosas de 1600 anos no Egito revelam arquitetura cristã primitiva por Reprodução: YouTube
Máscara dourada de Tutankamon no Museu do Egito no Cairo. O Museu que acabou de fazer 115 anos, comemora com uma mostra de 60 peças da carruagem dourada e mais 120 artefatos do famoso Faraó por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Pirâmide de Quéfren no planalto de Gizé na periferia do Cairo, capital do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Turistas no templo de Abu Simbel, ao sul de Assuão, no alto Egito. por STR / AFP
Papa Tawadros II de Alexandria conduz a missa na Catedral da Natividade de Cristo na nova Capital administrativa do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/ AFP
Judeu ultra-ortodoxo constrói um Sukkah, cabana temporária onde se permanence durante o Festival Sukkot, a festa dos tabernáculos quando se comemora o êxodo dos judeus do Egito há 3.200 anos. Em Jerusalém. por Menahem Kahana/AFP
Exposição 'Servir os deuses do Egito' foca no terceiro período, no Templo de Karnak. por JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
1 de 41
Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA

Às 6h06, ela entra no micro-ônibus e segue em alerta. “É o fato de sair de casa de madrugada e a possibilidade de encontrar alguém que queira te assaltar”, diz, explicando por que a viagem começa com tensão.

Teleférico, obras e um metrô sem espaço

Em Santa Marta, ela troca novamente de modal e segue no teleférico. “Tento dormir. Não consigo, mas fecho os olhos porque tenho medo de altura”, conta, mesmo preferindo esse caminho por ser o mais curto.

Depois, o metrô impõe a lotação do rush, com filas e empurrões. Ela procura o vagão reservado para mulheres e crianças e, em alguns dias, não entra no primeiro trem e espera o próximo para conseguir seguir.

Quando desembarca perto do mercado, o corpo já acusa o desgaste do deslocamento. "Chego ao trabalho exausta de tanto ficar em pé", diz, antes de iniciar as tarefas na cozinha e seguir por horas.

Num dia mais rápido, ela percebe a diferença. "Hoje fomos mais rápidas do que de costume", comenta, mas a volta ainda pode esticar até a noite e reduzir o tempo de sono.

A ansiedade aparece como efeito direto do caminho. "Fico estressada com a possibilidade de me atrasar", afirma, ao falar dos dias em que o metrô para e o relógio vira uma ameaça.

E, mesmo tentando dormir, o pensamento insiste. "Às vezes acordo a cada poucos minutos durante a noite pensando que vou me atrasar.", diz, como quem já vive com o atraso antes mesmo de sair de casa.

Mais recentes

Imagem - Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é

Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é
Imagem - Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento
Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
02

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
03

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia
04

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia