NEUROPLASTICIDADE

Existe uma forma de 'hackear' o cérebro para aprender rápido qualquer coisa aos 30, 40 ou 50 anos

Novos estudos mostram que o cérebro adulto continua aprendendo ao longo da vida, e que foco intenso combinado com descanso profundo pode ser a chave para criar novas conexões neurais



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:00

Pesquisas recentes indicam que atenção, erro e sono desempenham papéis decisivos na aprendizagem, desmontando o mito de que o cérebro perde sua capacidade de aprender com a idade Crédito: (Foto: Pixabay)

A ideia de que o cérebro “endurece” com o passar dos anos e perde a capacidade de aprender vem sendo cada vez mais questionada pela ciência.

Pesquisas recentes mostram que o aprendizado não tem prazo de validade. Na verdade, o cérebro adulto continua se reorganizando ao longo da vida graças à Neuroplasticidade, mecanismo que permite criar e fortalecer novas conexões entre neurônios.

Eles indicam que dois fatores são especialmente importantes nesse processo: períodos de foco intenso e momentos de descanso profundo. Ou seja, aprender bem não depende apenas de esforço constante, mas também de pausas estratégicas. Entender como o cérebro reage durante o aprendizado ajuda a derrubar o antigo mito de que “não se ensinam truques novos a cães velhos”.

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O papel da noradrenalina no aprendizado

Durante momentos de concentração, o cérebro libera substâncias químicas que ajudam a reforçar a formação de novas conexões neurais.

Uma das mais importantes é a Noradrenalina, neurotransmissor associado ao estado de alerta e a atenção.

Quando estamos realmente focados em uma tarefa, seja aprender um idioma, estudar para uma prova ou desenvolver uma habilidade, a noradrenalina ajuda o cérebro a “marcar” aquela informação como relevante. Esse processo aumenta a probabilidade de que o conteúdo seja armazenado de forma mais duradoura.

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Outro neurotransmissor que participa desse mecanismo é a Dopamina, ligada à motivação e à sensação de recompensa. Quando o aprendizado tem propósito ou utilidade prática, o cérebro tende a consolidar melhor essas informações.

A técnica do “erro proposital” para acelerar sinapses

Curiosamente, errar também faz parte do aprendizado eficiente. Alguns pesquisadores defendem a chamada técnica do “erro proposital”: testar respostas, mesmo sem certeza, e depois corrigi-las.

Esse processo ativa áreas cerebrais ligadas à comparação entre expectativa e resultado. Quando o cérebro percebe o erro, ele ajusta as conexões neurais para evitar que ele se repita, fortalecendo as sinapses envolvidas no processo. Na prática, isso significa que tentar, e errar, pode ser uma das maneiras mais rápidas de aprender.

Por que o sono é o momento em que você realmente aprende

Embora muita gente associe o aprendizado apenas ao momento de estudo, uma parte essencial acontece quando estamos dormindo. Durante o sono, o cérebro reorganiza informações adquiridas ao longo do dia e reforça as conexões neurais consideradas importantes.