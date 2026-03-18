Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Existe uma forma de 'hackear' o cérebro para aprender rápido qualquer coisa aos 30, 40 ou 50 anos

Novos estudos mostram que o cérebro adulto continua aprendendo ao longo da vida, e que foco intenso combinado com descanso profundo pode ser a chave para criar novas conexões neurais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:00

Pesquisas recentes indicam que atenção, erro e sono desempenham papéis decisivos na aprendizagem, desmontando o mito de que o cérebro perde sua capacidade de aprender com a idade
Pesquisas recentes indicam que atenção, erro e sono desempenham papéis decisivos na aprendizagem, desmontando o mito de que o cérebro perde sua capacidade de aprender com a idade Crédito: (Foto: Pixabay)

A ideia de que o cérebro “endurece” com o passar dos anos e perde a capacidade de aprender vem sendo cada vez mais questionada pela ciência.

Pesquisas recentes mostram que o aprendizado não tem prazo de validade. Na verdade, o cérebro adulto continua se reorganizando ao longo da vida graças à Neuroplasticidade, mecanismo que permite criar e fortalecer novas conexões entre neurônios.

Eles indicam que dois fatores são especialmente importantes nesse processo: períodos de foco intenso e momentos de descanso profundo. Ou seja, aprender bem não depende apenas de esforço constante, mas também de pausas estratégicas. Entender como o cérebro reage durante o aprendizado ajuda a derrubar o antigo mito de que “não se ensinam truques novos a cães velhos”.

Espaços fitness viraram prioridade da geração Z na compra do imóvel

Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Conquista, em Lauro de Freitas por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
Espaços fitness do Legacy por Divulgação
1 de 9
Espaços fitness do Legacy por Divulgação

O papel da noradrenalina no aprendizado

Durante momentos de concentração, o cérebro libera substâncias químicas que ajudam a reforçar a formação de novas conexões neurais.

Uma das mais importantes é a Noradrenalina, neurotransmissor associado ao estado de alerta e a atenção.

Quando estamos realmente focados em uma tarefa, seja aprender um idioma, estudar para uma prova ou desenvolver uma habilidade, a noradrenalina ajuda o cérebro a “marcar” aquela informação como relevante. Esse processo aumenta a probabilidade de que o conteúdo seja armazenado de forma mais duradoura.

Sardinha é o alimento ideal para o cérebro

A sardinha é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, fortalecendo os ossos e prevenindo a osteoporose (Imagem: alfernec | Shutterstock) por
As sardinhas são um alimento acessível e nutritivo, repleto de benefícios para a saúde (Imagem: Nadiia Loboda | Shutterstock) por
Sardinha com grão-de-bico (Imagem: BBA Photography | Shutterstock) por Imagem: BBA Photography | Shutterstock
Salada de sardinha com abacate e pepino (Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock) por Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock
Ensopado de sardinha fresca com batatas e alho-poró (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) por Imagem: Lecker Studio | Shutterstock
Sardinhas frescas ao molho de tomate com ervas (Imagem: Timolina | Shutterstock) por Imagem: Timolina | Shutterstock
Sardinha em molho de tomate (Imagem: Amarita | Shutterstock) por Imagem: Amarita | Shutterstock
Sardinha assada com batata (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock) por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
Sardinha empanada (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Sardinha ao molho (Imagem: Timolina | Shutterstock) por Imagem: Timolina | Shutterstock
Sardinha grelhada com batata ao murro (Imagem: Benoit Daoust | Shutterstock) por
1 de 11
A sardinha é uma excelente fonte de cálcio e vitamina D, fortalecendo os ossos e prevenindo a osteoporose (Imagem: alfernec | Shutterstock) por

Outro neurotransmissor que participa desse mecanismo é a Dopamina, ligada à motivação e à sensação de recompensa. Quando o aprendizado tem propósito ou utilidade prática, o cérebro tende a consolidar melhor essas informações.

A técnica do “erro proposital” para acelerar sinapses

Curiosamente, errar também faz parte do aprendizado eficiente. Alguns pesquisadores defendem a chamada técnica do “erro proposital”: testar respostas, mesmo sem certeza, e depois corrigi-las.

Esse processo ativa áreas cerebrais ligadas à comparação entre expectativa e resultado. Quando o cérebro percebe o erro, ele ajusta as conexões neurais para evitar que ele se repita, fortalecendo as sinapses envolvidas no processo. Na prática, isso significa que tentar, e errar, pode ser uma das maneiras mais rápidas de aprender.

Por que o sono é o momento em que você realmente aprende

Embora muita gente associe o aprendizado apenas ao momento de estudo, uma parte essencial acontece quando estamos dormindo. Durante o sono, o cérebro reorganiza informações adquiridas ao longo do dia e reforça as conexões neurais consideradas importantes.

Esse processo funciona como uma espécie de “arquivamento” mental. Experiências recentes são revisitadas e integradas a conhecimentos anteriores, fortalecendo a memória e a compreensão.

Tags:

Saúde Estudo

Mais recentes

Imagem - Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode

Dilsinho e Lary lançam ‘Me Perdeu’ e cantor destaca força da artista no pagode
Imagem - Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)

Detox da Alma: Como a Lua Nova em Peixes pode renovar sua vitalidade e saúde mental até o final de semana (18 de março)
Imagem - Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

Mãe de Lucas Lucco corta cabelo após diagnóstico de alopecia: ‘Tudo tem um propósito’

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais