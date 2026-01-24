BRASIL

Morre Constantino de Oliveira Júnior, fundador da GOL, aos 57 anos

Empresário fundou companhia aérea em 2001

Millena Marques

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 10:18

Constantino de Oliveira Júnior Crédito: Eduardo Viana/GOL

Fundador e presidente do conselho de administração da GOL, Constantino de Oliveira Júnior morreu na manhã deste sábado (24), em São Paulo, aos 57 anos.

De acordo com informações do g1 São Paulo, o empresário estava internado em um hospital e enfrentava há anos um câncer.

Constantino de Oliveira Júnior fundou a Gol em 2001, assumindo a posição de primeiro CEO da companhia aérea. Antes disso, entre 1994 e 2000, atuou como diretor da Comporte Participações, grupo controlador de empresas de transporte terrestre de passageiros.

Júnior integrou o Conselho de Administração da companhia aérea entre 2004 e 2012, quando assumiu a presidência do conselho.

Veja na íntegra a nota da Gol:

A GOL Linhas Aéreas manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu fundador, Constantino Júnior, neste sábado, 24/01/2026, aos 57 anos.

Há 25 anos, Júnior e a família Constantino deram início à trajetória da mais brasileira das companhias aéreas. Com uma visão empreendedora e valores sólidos, nascia uma empresa reconhecida por sua excelência, referência em inovação e por seu compromisso com o desenvolvimento do Brasil.

Neste dia de enorme tristeza, a Companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado.

Sua liderança, sua visão estratégica e, sobretudo, seu jeito simples, humano, inteligente e próximo deixaram marcas profundas em nossa cultura. Os princípios estabelecidos por seu fundador fizeram a companhia crescer e hoje fazer parte de um grupo internacional. Eles seguem vivos na GOL e continuam transformando a aviação no Brasil.

Constantino de Oliveira Júnior era um empresário brasileiro, fundador e primeiro CEO da GOL Linhas Aéreas Inteligentes, companhia que ajudou a transformar o mercado de aviação comercial no Brasil ao introduzir o conceito de “baixo custo, baixa tarifa” no país.

Antes de fundar a GOL, atuou entre 1994 e 2000 como Diretor da Comporte Participações, grupo que controla diversas empresas de transporte terrestre de passageiros no Brasil. Em 2001, assumiu o cargo de Diretor-Presidente (CEO) da GOL, liderando o início das operações da companhia e sua rápida expansão no mercado nacional.

Em 2004, tornou-se membro do Conselho de Administração, acumulando essa função com a presidência executiva até 2012. Constantino Júnior deixou a função executiva e assumiu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da GOL, posição que ocupava até hoje. Além da atuação na GOL, Constantino era membro do Conselho de Administração e um dos fundadores do Grupo ABRA.