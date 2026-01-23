Lutador de MMA tenta colocar fogo em ex-chefe após ser demitido de restaurante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:24
Um ex-funcionário de um restaurante comunitário, no Distrito Federal, atacou o supervisor da unidade na manhã desta sexta-feira (23). O agressor, identificado como o lutador de MMA Robson Ferreira Neves da Silva, de 34 anos, havia sido demitido do estabelecimento há dois dias. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu o local e arremessou uma garrafa com álcool diretamente no rosto da vítima.
Durante o ataque, o supervisor fugiu ao acreditar que o agressor portava uma caixa de fósforos e pretendia incendiar seu corpo. Na tentativa de escapar, a vítima acabou sofrendo lesões físicas. O pânico causado pela agressão interrompeu momentaneamente a rotina da unidade, que atende a comunidade local. As informações são da coluna Na Mira do portal Metrópole.
De acordo com o delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia, Robson Ferreira possui um extenso histórico criminal, somando mais de 30 registros policiais. O histórico do lutador inclui crimes graves e reincidência em comportamento violento.
“Ele tem passagens por injúria, lesão corporal, tentativa de homicídio, furto, roubo e violência doméstica”, detalhou a autoridade.
Até o momento, o agressor permanece foragido. A Polícia Civil do Distrito Federal solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Robson seja repassada anonimamente por meio do Disque-Denúncia (telefone 197).
O caso foi registrado e segue sob investigação pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria.