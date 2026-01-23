Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lutador de MMA tenta colocar fogo em ex-chefe após ser demitido de restaurante

Suspeito estaria com equipamentos para incendiar o alvo ainda no estabelecimento.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 19:24

Robson Ferreira Neves, lutador de MMA e ex-funcionario do restaurante Sol Nascente onde atacou o antigo chefe Crédito: Redes Sociais/PCDF

Um ex-funcionário de um restaurante comunitário, no Distrito Federal, atacou o supervisor da unidade na manhã desta sexta-feira (23). O agressor, identificado como o lutador de MMA Robson Ferreira Neves da Silva, de 34 anos, havia sido demitido do estabelecimento há dois dias. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito invadiu o local e arremessou uma garrafa com álcool diretamente no rosto da vítima.

Durante o ataque, o supervisor fugiu ao acreditar que o agressor portava uma caixa de fósforos e pretendia incendiar seu corpo. Na tentativa de escapar, a vítima acabou sofrendo lesões físicas. O pânico causado pela agressão interrompeu momentaneamente a rotina da unidade, que atende a comunidade local. As informações são da coluna Na Mira do portal Metrópole.

De acordo com o delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia, Robson Ferreira possui um extenso histórico criminal, somando mais de 30 registros policiais. O histórico do lutador inclui crimes graves e reincidência em comportamento violento.

“Ele tem passagens por injúria, lesão corporal, tentativa de homicídio, furto, roubo e violência doméstica”, detalhou a autoridade.

Até o momento, o agressor permanece foragido. A Polícia Civil do Distrito Federal solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Robson seja repassada anonimamente por meio do Disque-Denúncia (telefone 197).

O caso foi registrado e segue sob investigação pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gato Preto é indiciado por 4 crimes após batida com Porsche na Faria Lima

Preso em Praia do Forte, Sérgio Nahas forjou suicídio da esposa após matá-la em closet; relembre crime

Caso Sérgio Nahas: empresário condenado por matar esposa é preso na Praia do Forte 23 anos após crime

Melhor cidade do Brasil pra se viver tem só 4 mil pessoas, menor taxa de crime e é polo aeroespacial

Corrida sem volta: o crime que terminou com quatro motoristas de app executados em Salvador

Tags:

Ataque Fogo Vingança

Mais recentes

Imagem - Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete

Adolescente é internado em estado grave e intubado após briga por chiclete
Imagem - Homem é preso por manter mais de 15 aves silvestres em cativeiro

Homem é preso por manter mais de 15 aves silvestres em cativeiro
Imagem - Resultado da Lotofácil 3595, desta sexta-feira (23)

Resultado da Lotofácil 3595, desta sexta-feira (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos
02

Quatro pessoas ficam presas em elevador da nova Rodoviária de Salvador por mais de 20 minutos

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
03

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Imagem - Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força
04

Hoje (23 de janeiro) marca um novo ciclo interno para 3 signos; saiba por que o silêncio será sua maior força